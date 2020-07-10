Türk Eğitim-Sen, online tercih danışma bürosu kuruyor Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, LGS'ye giren öğrencilerin tercihlerinde yol gösterebilmek amacıyla Online Tercih Danışma Bürosu kurmaya hazırlanıyor.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, LGS'ye giren öğrencilerin tercihlerinde yol gösterebilmek amacıyla Online Tercih Danışma Bürosu kurmaya hazırlanıyor.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi de, LGS'ye giren öğrencilere, tercihlerinde yol göstermek amacıyla 'Online Tercih Danışma Bürosu' kuracak. Alanında uzman eğitimcilerin rehberlik hizmetinde bulunacağı büroda, öğrencilere telekonferansla hizmet verilecek.

LGS'ye giren öğrenciler, Türk Eğitim-Sen'in Tercih Danışma Bürosundan, 20-22 Temmuz tarihlerinde 11.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yararlanacak. Öğrenciler 17 Temmuz mesai bitimine kadar Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi'ni arayarak, zoom programına bağlanmak için randevu alabilecek. Öğrenciler, sendikanın vereceği şifre ve ID numarası ile sisteme bağlanarak tercihleri konusunda merak ettiği soruların cevabını bulacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Pandemi sürecinde ne yazık ki eğitime zorunlu ara verildi. Bu dönem özellikle LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri olumsuz yönde etkiledi. Elbette Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) EBA üzerinden yaptığı ders yayınları ve internet tabanlı ders anlatımları oldu ancak bir kez daha söylüyoruz; yüz yüze eğitim hiçbir şeyin yerini tutmaz. İnterneti hatta bilgisayarı olmayan çok sayıda aile olduğunu düşündüğümüzde sınavlara hazırlanan çocuklarımız ciddi oranda zorlandı. Evet, ciddi bir emek veren, gecesini gündüzüne katarak çalışan, alın teri döken çocuklarımız sınavlara girdi, şimdi ise sıra doğru tercih yaparak hayatlarının bu önemli dönemecini tamamlamakta. LGS'ye giren öğrencilerimizin tercihlerini çok dikkatli ve en doğru şekilde yapması büyük önem taşımaktadır. Çünkü tercihlerde yapılacak en küçük bir hata, öğrencilerin ortaöğretim hayatını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle öğrenciler tercihlerini deneyimli öğretmenler eşliğinde yapmalıdır. Ücretsiz rehberlik hizmeti veren büromuzdan, herkes yararlanabilecektir. Bu yıl danışmanlık hizmetimizi çocuklarımızın sağlığını riske etmemek için yüz yüze olarak değil, dijital ortamda vereceğiz" diye konuştu.

LGS Tercih Bürosundan yararlanmak isteyenler öğrenciler; 0 (312) 424 09 60/1749-1750 no'lu telefondan randevu alabilecek.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA