Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şubesi'nin kongresi yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Afşin Kültür Evi Konferans Salonunda düzenlenen kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçe temsilciliklerini kapsayan genel kurulda konuşan Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Bayram Doğan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Eğitim sorunlarına duyarlı sendikacılık anlayışını sürdüreceklerini belirten Doğan, "Türk Eğitim-Sen olarak Türkiye'nin her yerindeki sendikalarımızda genel kurullarımızı gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş 2 Nolu Şube olarak 5 ilçemizi kapsayan genel kurulumuzu birlik ve beraberlik ortamında gerçekleştiriyoruz. Kongremiz kardeşlik ortamında tek liste halinde gerçekleştirildi. Türk Eğitim-Sen ailesine ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah görev alan arkadaşlarımız tüm gayret ve çabayla eğitim camiasına hizmet edecekler. Sendikamızda daha önce görev alan, sorumluluk alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayıtlı delegenin oy kullandığı tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Bayram Doğan, yeniden seçildi.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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