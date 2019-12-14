Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı başladı

14.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:59

Türk Eğitim-Sen "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılında Türkiye Sevdalıları Birarada" temalı İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantılarının ikincisi Antalya'da başladı.



12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez Yöneticileri, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, ilçe temsilcileri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Genel Başkan Talip Geylan açılış konuşması yaptı. Geçmiş yıllar boyunca uzun süre yandaş sendikalara devletin bütün imkanlarının tahsis edildiği bir anlayış ile karşı karşıya kaldıklarını bildiren Geylan, "Sözde sendikal yapılar adeta devletin tüm imkanlarını kullanarak kamu çalışanlarının üzerilerine geldiler. Ama konjonktürün bütün olumsuzluklarına rağmen Türk Eğitim Sen'liler harikalar oluşturdu. Türk Eğitim Sen'in 2002 mutabakatında Türkiye'deki toplam üye sayısı 125 bin 863 idi. Şu anda 210 bini devirmiş durumdayız. Yani bu sürede 100 bine yakın net artış sağlamış olduk. 100 bin net artış demek, 17 yılda en az 350 bin yeni üye kaydı demektir. Bu, her türlü övgüye, takdire şayan muazzam bir başarıdır. Gelinen nokta önemli bir başarıdır. Bunu ancak ihlas sahibi Türkiye sevdalıları başarabilirdi. Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Türk Eğitim Sen teşkilatı ile gurur duyuyoruz. Allah hepinizin yolunu açık etsin" dedi.



"Sizin sayenizde ahlaklı ve ilkeli 350 bin eğitim çalışanı şahsiyetleri ile çalışabilecek bir zemine kavuşmuş oldu"



Türk Eğitim-Sen teşkilatının kamu çalışanlarına yaptığı hizmetin sadece sendikacılık olmadığını bildiren Geylan, "Eğitim çalışanlarına haysiyetleri ile görevlerini ifa edebilecekleri bir zemin sundunuz. Bakınız; az önce 350 bin yeni üye kaydından söz ettim. Muhatap olduğumuz bu kitlede ahlaklı ve adam gibi duruşun karşılığı var. Sizin sayenizde ahlaklı ve ilkeli 350 bin eğitim çalışanı şahsiyetleri ile çalışabilecek bir zemine kavuşmuş oldu. Bu açıdan bakıldığı zaman varlığımızın ve faaliyetlerimizin çok daha anlamlı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



"Düşünebiliyor musunuz, bir eğitim çalışanının kronik rahatsızlığını dahi suistimal edebilecek kadar zelil durumdalar"



Geylan sözlerini şöyle sürdürdü: "Peki karşımızdaki kitle ne yaptı? Onlar, ahlaksız teklifler sundular. İnsanları işleri ile inandıkları arasında tercihe zorladılar. Tehditlerle çalışanları öyle bir baskı altına aldılar ki, meslektaşlarımızın şahsiyetlerini un ufak ettiler, onların üzerinden silindir gibi geçtiler. Yaklaşık 3 yıl önce Zonguldak ilimizi ziyaret ettiğim zaman 4/C'li bir çalışan yanımıza geldi. Bu çalışan Zonguldak'ın bir ilçesinde göre yapıyor ve kronik böbrek hastası. Malum-Sen ilçe temsilcisi yanına gelerek 'Rahatsızlığından dolayı sık sık izin kullanmak zorundasın. Eğer sendikamıza üye olursan izin sorunu yaşamazsın' diyor. Düşünebiliyor musunuz, bir eğitim çalışanın kronik rahatsızlığını dahi suistimal edebilecek kadar zelil durumdalar. Böyle bir yapı kamu çalışanlarını tahakküm altına almaktadır. Eğitim çalışanlarını bu sendikal zulümden ve esaretten kurtaracak tek yapı ise Türk Eğitim-Sen'dir. Emin olun eğitim çalışanlarının başka kurtuluş yolu yoktur".



Yönetici atamalarına da değinen Geylan, "2014-2016 yılları FETÖ lanetinin kamuda hala etkin olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nda özellikle mülakatlar marifetiyle yapılan yönetici atamalarının, o mülakat komisyonlarının teşkilinin ve o komisyonların yaptığı puanlamaların devletimiz tarafından temkinli bir yaklaşımla dikkatle tetkik edilmesi gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA