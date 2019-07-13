Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hangi kaynaktan beslenirse beslensin ayrım gözetmeksizin tüm terör unsurları bertaraf edilmelidir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin, Fetullahçı teröristler tarafından tam kalbinden hançerlendiğini belirten Geylan,"FETÖ kalkışması sadece bir darbe girişimi değildi. Emperyalizmin uşaklığını yapan ihanet şebekesi; Türk Silahlı Kuvvetleri içine yerleştirdiği militanları ile devletimizi ele geçirmek, çıkarılacak bir iç kargaşa ve hatta iç çatışmayla seçilmiş Hükumeti alaşağı ederek demokratik sistemi işlemez hale getirmek amacıyla hain bir planı uygulamaya koydu" diye konuştu.

Aynı zamanda Geylan, "FETÖ'nün, bu operasyonu fikren ve ruhen devşirdiği TSK personeliyle yapmış olması, aynı zamanda ordumuzun itibarına da bir saldırıdır. Gelenekleri ve kabiliyetiyle dünyanın en muteber ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, zafiyet ve acziyet içerisinde bir duruma düşürmeyi hedeflemiş olan FETÖ kalkışması bu açıdan da önemle değerlendirilmesi gereken bir durumdur" şeklinde konuştu.

15 Temmuz ihanet kalkışmasının başta TSK içerisindeki milli unsurların direnci, kahraman polis teşkilatı ve diğer Devlet kurumlarının refleksi ve en önemlisi Türk milletinin Devlet etrafında saf tutması sayesinde bertaraf edildiğini ifade eden Geylan, "Türk milletinin, geçmiş asırların defalarca şahit olduğu feraseti ve demokrasiyle yoğrulmuş milli bilinci o gece bir kez daha şaha kalkarak Türk'ün haysiyet ve hürriyet aşkını tarihe bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz ihanet kalkışmasına cesaretle göğsüne siper eden, devletimizin bekası milletimizin selameti için hiç düşünmeden canını feda eden yiğitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi hürmetle selamlıyor, saygıyla önlerinde eğiliyoruz" açıklamasını kaydetti.

15 Temmuz'un Türk milleti için çok önemli bir sınav olduğunu söyleyen Geylan, "Türk milleti bu sınavı başarıyla geçmiştir. Bu ülkeyi 15 Temmuz'a sürükleyen gelişmeler de devlet hayatımız için ciddi bir tecrübedir. Yaşanan sürecin yabana atılmaması, ülkemizin geleceği adına hayati önemde bir meseledir. Özellikle, kamusal alanın, kamu gücünün bir gruba mensubiyet üzerinden tanzim edilmesinin, devleti ne hallere düşürdüğü en acı şekilde görülmüştür. Devlet memuriyetinde olanların, devletin dışındaki yapılara sadakat gösteriyor olmalarının ülkemizin sıhhatini nasıl katlettiği en kahredici şekilde tecrübe edilmiştir. İşte bu tecrübe, bundan sonra en önemli kılavuzumuz olmalıdır. Devlet işleri, yalnızca devlete sadakat gösteren kadrolarla yürütülmelidir. Kamu yönetimi ve devlet kadroları, sadece ehliyet ve liyakat kriterleri üzerinden adaletle tanzim edilmelidir. Memuriyete ve kamu yönetimine talip olanların siyasi görüşü, mezhebi, meşrebi, sosyal mensubiyeti belirleyici olmamalıdır.

Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalması ve Türk milletinin sonsuza dek birlik ve beraberlik içerisinde onuruyla yaşaması için elzemdir" ifadelerini kullandı.

Devletin, kendini gizleyen ve hala milletin birliğine kasteden yapıları ifşa etmesi ve gereğini yapması gerektiğinin altını çizen Geylan, bu ülkenin bir daha aynı ihaneti yaşamaya tahammülü olmadığını vurguladı.

Devletin başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirten

Geylan, sözlerine şu şekilde devam etti:

" Hangi kaynaktan beslenirse beslensin ayrım gözetmeksizin tüm terör unsurları bertaraf edilmelidir. Terör örgütlerine uşaklık eden, ekonomik, bürokratik ve siyasi lojistik sağlayan her kişi ve kuruluş rengine bakılmaksızın hak ettiği muameleyi görmelidir. Özellikle ülkeyi yönetme sorumluluğunda olanlar, bu anlamda ortaya koyacakları zaafiyetin, milletimizin geleceği adına faturasının ağır olacağını bilmelilerdir.

15 Temmuz gecesi bir kez daha Türk'ün şamarını kirli suratında hisseden emperyalizm ve uşakları şunu bilsin ki; her karışını aziz kanlarıyla sulayarak bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizin emanetini koruyacağız, terörle mücadeleyi tavizsiz sürdüreceğiz ve kesinlikle başaracağız.

Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nünde; başta devletimizin kurucusu ölümsüz lider Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere, 15 Temmuz 2016 gecesinde kahraman atalarının emanetine canlarını feda ederek sahip çıkan yiğitlik abidesi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Türk Milleti var olsun. Türk Devleti sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA