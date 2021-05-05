Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Yeni anayasa hazırlanması milli bir görevdir"
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Yeni anayasa hazırlanması milli bir görevdir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Yeni anayasa hazırlanması milli bir görevdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Milli mutabakatla vücut bulan bir anayasa hazırlanması artık herkes için milli bir görevdir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Milli mutabakatla vücut bulan bir anayasa hazırlanması artık herkes için milli bir görevdir" dedi.

Yeni anayasa ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Geylan, yeni anayasadan beklentilerini dile getirdi. Siyasi partilerin ve milletvekillerinin Türk milletinin beklentilerini ve 21. yüzyılın gerekliliklerini karşılayan yeni anayasa hususunda uzlaşma kültürü içerisinde olması gerektiğini ifade eden Geylan, "Anayasa değişikliği konusu güncel politik tartışmaların üzerinde değerlendirilecek ve tam bir uzlaşmayla gerçekleştirilmesi gereken bir husustur. Anayasa değişikliği, ülkemizde her dönem siyasetin öncelikli iştigal konularından olmuş, hatta 1982 Anayasası bugüne kadar 19 defada 184 kez olmak üzere değişikliğe uğramıştır. Ancak tüm bu değişikliklere rağmen beklentileri karşılayacak şekilde sivil nitelikli, toplumun her kesimini kapsayan ve geniş bir katılımı yansıtan anayasa ihtiyacı karşılanamamıştır. Ülkemizi 21. yüzyılın koşullarına hazırlayan, Türkiye'mizi devletimizin kurucusu Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyan, Türk milletinin kültür zenginliğini yansıtan ve koruyan, temel hak ve hürriyetleri tam manasıyla teminat altına alan ve özellikle milli mutabakatla vücut bulan bir anayasa hazırlanması artık herkes için milli bir görevdir. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüyle birlikte yeni bir çağın miladına şahitlik edecek yeni anayasamız, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesi ve değerlerini büyük bir hassasiyetle muhafaza etmeli, üniter milli devlet niteliğini ve milli kimliği tayin eden temel ilkeleri ısrarla vurgulamalıdır. Bu minvalde TBMM'de temsil edilen siyasi partilerimizin ve milletvekillerimizin, Türk milletinin beklentilerini ve 21. yüzyılın gerekliliklerini karşılayan yeni anayasa hususunda uzlaşma kültürü içerisinde sorumluluk alacaklarına inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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