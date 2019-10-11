Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk'ün çelik yumruğu ihaneti yok edecek, tüm bebekler...

11.10.2019 11:14

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bölücü, ayrılıkçı, hainlikle beslenen, bebeklerin, çocukların kanı eline bulaşmış olan terör örgütlerine gereken ders verilecek ve hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında tüm terörist unsurların kökü kazınacaktır" dedi.



Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Suriye'de PKK/YPG terör örgütleri tarafından atılan roket ve havan mermileri sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ile Mardin'in Nusaybin ilçelerinde 1'i bebek 7 kişinin şehit olması, 85 kişinin yaralanması üzerine açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen saldırıları kınayarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türk milletine baş sağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileyen Geylan, "Devletimiz, terörün kökünü kazıyarak sadece ülkemizi değil tüm bölgeyi huzura kavuşturacak" dedi.



Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'ya da Allah'tan rahmet dileyen Geylan, "Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlenmesi sonucu 5 askerimiz yaralandı. Askerlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Geylan, Türk milletinin bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, "Bu vatan topraklarının bütünlüğü, huzuru için gözünü kırpmadan canını veren yiğitlerimiz gözünüz arkada kalmasın. Dünya bilsin ki, Türk'ün çelik yumruğu ihaneti yok edecek, tüm bebekler huzurla büyüyecek" dedi.



Bebeklerin, çocukların, masum insanların hayatına kasteden terör örgütlerinin layığını bulması için devletin ve Türk askerinin büyük bir seferberlik başlattığını belirten Geylan, "Bölücü, ayrılıkçı, hainlikle beslenen, bebeklerin, çocukların kanı eline bulaşmış olan terör örgütlerine gereken ders verilecek ve hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında tüm terörist unsurların kökü kazınacaktır. Terör örgütleri ve destekçileri akıttıkları kanda boğulacaktır. Milletimiz terörle mücadelede devletimizin sonuna kadar yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimizledir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA