Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Okulların tatil edilmesi yerinde ve doğru bir karar" Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesi doğru ve yerinde bir karardır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesi doğru ve yerinde bir karardır" dedi.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, küresel salgın haline gelen ve Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi hakkında açıklama yaptı. Korona virüs riskine karşı alınan tedbirler kapsamında okulların bir hafta tatil edildiğini, takip eden hafta ise Nisan ara tatilinin öne çekilmesiyle toplamda iki haftalık bir tedbir uygulamasının hayata geçirileceğini hatırlatan Geylan, "İkinci haftada gerek EBA ve gerekse TRT ekranları üzerinden öğrencilerimize müfredat doğrultusunda uzaktan eğitim desteği verilecek. Korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesi doğru ve yerinde bir karardır" dedi.



Korona virüs konusunda devletin başından beri süreci titizlikle yürüttüğünü söyleyen Geylan, "Öncelikle başta Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı yönetimini tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü virüs tehlikesinin gündeme gelmesiyle birlikte her türlü senaryo üzerinden alternatif tedbirler alındığını ve hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Öte yandan vatandaşlarımızın bir panik havasına meydan vermeden resmi kurumlarımızın ikaz ve yönlendirmeleri doğrultusunda sorumlu davranmaları önem arz etmektedir. Temennim odur ki bu tehlikeyi en az sıkıntıyla bertaraf edelim" dedi.



Okulların salgın hastalıklara karşı ciddi risk altında bulunduğuna dikkat çeken Geylan, hijyen tedbirlerinin en üst düzeyde alınması gerektiğini ifade etti. Bazı okullarda hizmetli personel sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Geylan, hizmetli personel sayısının artırılmasını talep etti. Geylan, okullardaki temizlik malzemelerinin ihtiyacı karşılamadığını da belirterek, "Bazı okullarda temizlik malzemeleri çok az sayıda bulunurken, bazı okullarda hiç yoktur. Dolayısıyla veliler, çocuklarının çantasına sabun, peçete, kolonya vb. malzemeler koymaktadır. Bakanlığın bu konuda da ciddi tedbirler alması, okulları kaderiyle baş başa bırakmaması gerekir. Bu noktada yapılması gereken en önemli iş okullara ayrılan ödenekleri artırmaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA