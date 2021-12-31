Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM Başkanlığına sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Olması gereken, teklifin meslektaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve hızlı bir şekilde TBMM gündemine getirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, yazılı açıklamasında, teklifte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenler arasındaki ayrımı kaldırıyoruz." ifadesine uygun bir düzenleme yapılmadığını savundu.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik düzenlemesinin kurs ve sınav şartıyla yapılmasının da bir başka garabet olduğunu ileri süren Geylan, "Olması gereken, teklifin meslektaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve hızlı bir şekilde TBMM gündemine getirilmesidir." ifadesini kullandı.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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