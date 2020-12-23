Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmenler çağrı merkezinde görevlendirilemez"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin çağrı merkezlerinde görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan yaptığı yazılı açıklamada, "Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin zaten kesintiye uğramış olan eğitim süreçlerini telafi edebilmek için uzaktan eğitimle canla başla gayret ortaya koyduğu şu zamanda onları canlı ders programlarını da sekteye uğratarak çağrı merkezinde görevlendirmenin anlamı nedir? Son haftalarda değişik illerde şahit olduğumuz bu uygulamanın bir benzerini son olarak Adana'da gördük. Adana Valiliği'nin bu kararı gözden geçirmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının da bu konuda gerekli adımı atacağına inanıyoruz. Yüzbinlerce gencimizin işsiz gezdiği ülkemizde, çağrı merkezinde telefon irtibatıyla Covidli hastalarımızın takibini yapabilecek hem de üniversite mezunu o kadar çok talipli bulunur ki. Böylece hem işsiz gençlerimize bir nebze ve bir süre olsun nefes aldırmış, hem de öğretmenlerimizi asıl işlerinden alıkoymamış ve incitmemiş oluruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudret ve potansiyeli itibarıyla bu organizasyon o kadar da zor değildir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı