Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmenler canlı ders anlatımı konusunda sıkıntılar yaşıyor"
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmenler canlı ders anlatımı konusunda sıkıntılar yaşıyor"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerin canlı ders anlatımı konusunda bir takım sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Kimi okul yöneticilerinin canlı ders anlatımı faaliyetlerine dahil olmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesileceği...

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:
28.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:46

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerin canlı ders anlatımı konusunda bir takım sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Kimi okul yöneticilerinin canlı ders anlatımı faaliyetlerine dahil olmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesileceği şeklinde öğretmenleri adeta tehdit ettiği duyumları almaktayız. Böyle bir şey mümkün değildir. Bakanlığın açıklaması canlı ders anlatımı hususunda öğretmenlere bir zorunluluk getirmemektedir. Ayrıca bir okul yöneticisinin öğretmenlerimizin mevzuat gereği aldığı ek ders ücretlerini ödememek hakkı da değildir, haddi de değildir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, yaptığı yazılı açıklama ile uzaktan eğitimde öğretmenlere canlı ders anlatımı konusunda yaşanan birtakım sıkıntıları dile getirdi. Korona virüs tehlikesinin baş göstermesi üzerine 16 Mart tarihi itibarıyla okullarda eğitime ara verildiğini anımsatan Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının hızlı bir şekilde uzaktan eğitim hizmetini faaliyete soktuğunu kaydetti. Uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerin canlı ders anlatımı konusunda bir takım sıkıntılar yaşadığını belirten Geylan, "Gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının üst düzey bürokratlarıyla görüşme yaparak yaşanan sorunları ve önerilerimizi ilettim. Ayrıca Bakanlığın bir duyuru yayınlayarak kraldan çok kralcı olan kimi yöneticilerin inisiyatif kullanmasını engelleyecek bir uygulama birliği sağlanmasını talep ettim. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; bütün öğretmenlerimiz pandemi gerekçesiyle eğitime zorunlu olarak ara verilen bu süreçte sahip oldukları imkanlar dahilinde ellerinden geleni yapmaya gayret etmektedirler. Öğrencilerimizin kesintiye uğrayan eğitim süreçlerinin olabildiğince rehabilite edilebilmesi için büyük emek sarfetmektedirler. Ayrıca ilçelerde oluşturulan Vefa Destek gruplarının da büyük çoğunlukla öğretmenlerimizin gönüllü hizmetleriyle yürütüldüğünü de gözden kaçırmamak lazımdır. Yani öğretmenlerimiz, eğitim hizmetinin dışında devletin şefkat elinin vatandaşımıza dokunması için de sağlık risklerini göze alarak fedakarca sahada koşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Geylan, şunları kaydetti:

"Kimi okul yöneticilerinin canlı ders anlatımı faaliyetlerine dahil olmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesileceği şeklinde öğretmenleri adeta tehdit ettiği duyumları almaktayız. Böyle bir şey mümkün değildir. Bakanlığın açıklaması canlı ders anlatımı hususunda öğretmenlere bir zorunluluk getirmemektedir. Ayrıca bir okul yöneticisinin, öğretmenlerimizin mevzuat gereği aldığı ek ders ücretlerini ödememek hakkı da değildir, haddi de değildir. Bazı ilçe MEM ve okul yöneticilerinin, canlı ders anlatımı hususunda adeta skor tabelası tutar gibi bir tutuma girdikleri, istatistikleri hormonlayarak 'yukarıya' şirin görünmek adına öğretmenleri huzursuz edecek ölçüde dayatmacı ve baskıcı davranışlara girdiği izlenmektedir. Hatta bazı okul müdürlerinin çeşitli 'oyunlarla' EBA'daki öğrenci girişlerini şişirerek 'başarılarını' göstermeye çalıştıklarını dahi duymaktayız. Bu tür tutum ve davranışları sergileyen idarecilerin, Bakanlığın ortaya koyduğu gayretin amacını ve sayın bakanın işaret ettiği vizyonun hikmetini algılamaktan yoksun olduklarını düşünüyorum. 'Mış' gibi yapmaya alışmış bu idareciler şunu bilmelidirler ki, öğretmeni huzursuz ederek bir başarı sağlanması mümkün değildir. Ayrıca söz konusu bu idarecilere şunu da sormak istiyorum. Bakanlık merkez teşkilatı aciz miydi ki canlı ders anlatımını zorunlu bir görev olarak öğretmene bildiremedi de sizden rica etti?"

Yıllardır eğitimde fırsat eşitsizliğinden yakındıklarını ifade eden Geylan, 18 milyon öğrencinin her birinin kendi evinde bilgisayarı ya da internet imkanının olmadığını bildiklerini kaydetti. Geylan, "Ya da birden fazla öğrencinin yaşadığı evlerde birden fazla bilgisayar yok. Böyle bir durumda biz eğitimde fırsat eşitsizliğini sınıflara kadar sokmuş olmayacakmışız? Mesela 30 öğrencili bir sınıfta yarısının bu durumda olduğu ihtimalini düşünürsek ne yapacağız? 'Kurtardığımız kardır, kalan sağlar bizimdir' anlayışıyla mı yaklaşacağız? İşte bu noktada ülkemizin sosyo ekonomik koşulları itibarıyla şu an için EBA TV en verimli uzaktan eğitim aracı olarak öne çıkıyor. Televizyonun olmadığı ev neredeyse yok denecek kadar azdır. MEB'in EBA TV üzerinden yürütülen eğitim hizmetini etkinleştirerek devam ettirmesi en uygulanabilir ve en verimli seçenek olarak görünüyor. Bu vesileyle, bir kez daha EBA TV'yi hızlı bir şekilde faaliyete sokan MEB yönetimini ve bu sürece gönüllü katkı sunan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Önemli bir hizmete imza atıyorlar. Dilerim MEB kısa zamanda uzaktan eğitim sürecinde yaşanan garipliklere müdahale eder. Takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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