Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Haydi Türkiye, biz bize yeteriz" Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, devletin "Biz bize yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, devletin "Biz bize yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiğini söyledi.

Kampanya kapsamında bir maaşını ihtiyacı olanlara ulaştırması için devlete emanet ettiğini belirten Geylan, Türk Eğitim-Sen'in tüm üyelerini ve vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Eğitim-Sen olarak devletimizin, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiğimizi ifade ediyor, bir maaşımı ihtiyacı olanlara ulaştırması için devletime emanet ediyorum. Türk milleti, yekvücut olduğunda her zorluğun üstesinden gelecektir. Şerefli tarihimiz bunun sayısız örneği ile doludur. Bütün üyelerimizi ve vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA