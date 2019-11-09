Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "Dehası asırlara sığmayan lideri minnetle anıyoruz"

09.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:55

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; Hakk'a yürüyüşünün seksen birinci yıl dönümünde, küresel ve bölgesel manada aziz vatanımıza yönelik türlü desise ve ihanetin sergilenmekte olduğu sıkıntılarla dolu bir devirde anıyoruz" dedi.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi. Geylan toplantıda, "Başlangıcının yüzüncü yılını idrak ettiğimiz Türk Milli Mücadele'sinin önderi ve başarılı komutanı olarak; Türk milleti için, yılgınlık yerine şanlı bir mücadelenin, büyük bir zaferin doğduğu ruh ikliminin lideri Mustafa Kemal Paşa olmuştur. İşgalcilere karşı Türk milletinin istiklal ve birlik ruhunu, bütün cihana ispat ederek mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olan Atatürk'ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, cesaret ve feraseti gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu'da vatanlı ve devletli yaşama irademizin Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandığı, milletimizin aydınlık ve müreffeh bir geleceğinin inşasına ömrünü adamış hakiki bir millet sevdalısıdır. Siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda tam bağımsızlığı esas alan, millet menfaatlerinden ödün vermeyen, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen haysiyetli bir siyasetin mimarı olarak dünya milletlerinin ülkemize saygıyla yaklaştıkları bir tarih sayfasına imza atmıştır. Milli Mücadelemizi verdiğimiz ateşten yıllarda yaşananlar, işgal ve ihanet zincirinin hürriyet aşkıyla parçalandığı, kahramanlık örneklerinin gelecek nesiller tarafından çok iyi öğrenilmesi ve ibret alınması gereken bir dönemdir. İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı günlerde, Türk öğretmenlerine hitaben yaptığı konuşmada; asil komutanlarımızın düşmana karşı verdikleri mücadelede zafere ulaştık, 'Asıl savaş şimdi başlamıştır, o da cehaletle mücadeledir. Türkiye'nin aydınlık geleceğini oluşturacak olan siz öğretmenlerimizsiniz' diyerek ilme ve eğitime verdiği kıymeti vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Atatürk'ün lider kişiliğine dikkat çekerek, Türk milletine rehberlik ettiği yönünde de bilgilere yer veren Geylan, "TBMM Reisi ve Cumhurbaşkanı olarak, milletimize rehberlik ettiği yıllarda, öğretmenin itibarının, yaşam şartlarının ve mutluluğunun teminatı olmuştur. Manevi kızlarının öğretmenlerini şikayet etmeleri karşısında, onları alarak okullarına gitmiş, vazifesini yerine getiren kıymetli cumhuriyet öğretmenini tebrik ederek, nesillerimizi onlara emanet etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yirmi yıl, eğitim seferberliği yoluyla, köyden şehirlere kadar okuryazarlığın arttığı, ilköğretimden üniversiteye kadar okullaşmanın zirveye taşındığı, eğitim yoluyla kalkınmanın şiar edinildiği büyük bir başarı hikayesinin adıdır. Türk kadınının, sosyal statüsünün yükseltildiği toplum hayatı ve siyasette itibarının tescillendiği büyük reformlar, aydınlık geleceğimizin kilometre taşlarını oluşturmuştur. Atatürk; Türk Milleti'nin tarihi ve milli ortak değeridir. Anadolu'da kurulan son Türk devletinin kuruluş ilkeleri ve Türk milletinin birliğini sağlayan azim ve inanç Atatürk isminde sembolleşmiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün aziz hatırasına saldıranların asıl dertleri Anadolu'daki Türk varlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve geleceğine tahammül edemeyen her çevrenin, gizli ya da açık hedefi haline getirilmek istenmesi bu sebepledir. Kurtuluştan kuruluşa geçilen süreçte sağlığını hiçe sayarak, varlığını milletine adamış bu büyük şahsiyetin fikirleri, ilkeleri bizim mücadelemizin rehberi olmaya devem edecektir.



Türk Eğitim-Sen, büyük Atatürk'ün mücadele ilkeleri olarak bizlere emanet ettiği; Bağımsızlık benim karakterimdir şiarının, adalet duygusunun, güçlü bir devletin işinin ehli kadrolarla yaşayabileceği gerçeğinin, eşitlik ve hukuka saygı prensiplerinin yılmaz savunucudur. Atatürk'ün milli eseri olan cumhuriyetimizin ve istiklalimizin, sonsuza kadar payidar olacağını, bu konuda en büyük teminatın Türk milleti olduğuna samimiyetle inanıyoruz. Vatan ve devletimiz uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi, milli mücadelemizin kahraman önderlerini, kurtuluşumuzun mümtaz neferlerini rahmet, minnet, şükran duygularımızla anıyoruz. Sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de yön veren ve dehası asırlara sığmayan böylesi bir lideri Türk milletine nasip ettiği için yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Ey Büyük Atatürk; gözün arkada kalmasın, naçiz vücudun elbet toprak oldu, ancak emin ol ki, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA