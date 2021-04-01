Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Geylan ve beraberindeki heyet ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Genel Başkan Geylan'a Eskişehir 2-Nolu Şube Başkanı Gürol Yer, Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Gökhan Poyraz ve Üniversite Baş Temsilcisi Ali Ermağan eşlik ettiler. Rektör Beydemir konuklarına üniversite ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Genel Başkan Geylan ve beraberindeki heyet Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u makamında ziyaret etti. Geylan, İl Müdürü Akyol'a yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini iletirken, Akyol'da nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı