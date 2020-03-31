Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Açıklaması Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Yazılı açıklamasında, Türk Eğitim-Sen olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdiklerini aktaran Geylan, bu kapsamda kendisinin de 1 maaşını ihtiyacı olanlara ulaştırması için devlete emanet ettiğini vurguladı.

Talip Geylan, "Türk milleti, yek vücut olduğunda her zorluğun üstesinden gelecektir. Şerefli tarihimiz bunun sayısız örneği ile doludur. Bütün üyelerimizi ve vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA