Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan ikinci yarıyıl mesajı Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bilim Kurulunca tavsiye edilen bütün kurallara, tedbirlere en üst düzeyde riayet edilmesinin önemini vurgulayarak, "Şunu bilelim ki biz bu kurallara ne derece uyarsak, bir an önce çocuklarımız okullarıyla buluşabilecek.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Bilim Kurulunca tavsiye edilen bütün kurallara, tedbirlere en üst düzeyde riayet edilmesinin önemini vurgulayarak, "Şunu bilelim ki biz bu kurallara ne derece uyarsak, bir an önce çocuklarımız okullarıyla buluşabilecek." dedi.

Geylan, 2020-2021 eğitim öğretim ikinci yarıyılı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, yarıyılın bütün öğrenciler ve eğitimciler için başarılı geçmesini diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 16 Mart 2020'de okulların tatil edildiğini, 23 Mart'tan itibaren internet tabanlı canlı ders anlatımlarıyla uzaktan eğitim faaliyetinin hayata geçirildiğini anımsatan Geylan, bu süreci başarılı şekilde yürüten bütün öğretmenlere teşekkür etti.

Geylan, 1 Mart'ta ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların da yüz yüze eğitime seyreltilmiş bir şekilde geçeceklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen bütün kurallara, tedbirlere en üst düzeyde riayet edelim. Şunu bilelim ki, biz bu kurallara ne derece uyarsak, bir an önce çocuklarımız okullarıyla buluşabilecek. Bütün meslektaşlarıma, öğrencilerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu