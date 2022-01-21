Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan birinci yarıyıl değerlendirmesi Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de yüz yüze tam zamanlı eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için Kovid-19 tedbirlerine herkesin uyması çağrısı yaptı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de yüz yüze tam zamanlı eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için Kovid-19 tedbirlerine herkesin uyması çağrısı yaptı.

Geylan, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nın birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, fedakarca görevlerinin başında olan, salgın sürecinin getirdiği zor koşullara rağmen şevkle çalışan öğretmenlere ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederek, birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de tam zamanlı yüz yüze eğitimin kesintisiz sürdürülmesinin önemine değindi.

Geylan, "Salgının yayılımının hız kazandığı bu dönemde, ikinci yarıyıla hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de tüm eğitim çalışanlarımızın sağlıkla başlaması ve yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için alınan tüm tedbirlere toplumumuzun titizlikle riayet etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okullardaki eksikliklerin tamamlanması için iki haftalık ara tatilin önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Geylan, şöyle devam etti:

"Öncelikle sağlıkla ve huzurla okullarımızın ikinci yarıyıla hazır olması için ek bütçe tahsis edilmelidir. Tüm okulların eksiksiz olarak maske ve temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanması, yardımcı hizmetli personel eksiği bulunan okullara görevlendirme yapılması gerekiyor.

Sınıf mevcutlarının yüksek olduğu okullarda farklı alanlar da kullanılarak ek derslik ilave edilmesi ya da öğrenci sayısı fazla olan okullara daha az öğrenci sayısına sahip ve imkanları elverişli olan okulların sınıflarının tahsis edilmesi önerilerimiz mutlaka dikkate alınmalıdır."

"3600 ek göstergenin çıkarılması için 15 Ocak 2023 tarihi çok geç"

TBMM'ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Geylan, teklifi içerik olarak kabul etmediklerini belirtti.

Kariyer basamakları uygulaması kapsamında hayata geçirilecek sınav sistemini desteklemediklerini kaydeden Geylan, "Basamaklar belirlenirken, sınav şartı aranmaksızın 10 yılını dolduran her öğretmene uzman, 20 yılını dolduran her öğretmene başöğretmen unvanı verilmelidir. Ayrıca, 3600 ek göstergenin çıkarılması için 15 Ocak 2023 tarihi çok geçtir. Bu konu kamu çalışanlarına yönelik yapılacak genel ek gösterge düzenlemesi ile değil, en kısa zamanda çıkarılmasını beklediğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu ile hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Geylan, yönetici ve ilk atamalarda, mülakat sisteminin kaldırılarak, yazılı sınav puanının esas alınmasını, proje okullarına öğretmen ile yönetici atamalarının ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen ve Yönetici Atama Yönetmeliklerine göre yapılmasını istedi.

Mazeret tayin dönemlerinde sınırlı kontenjanların tercih açılması ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaların gerçekleşmesi dolayısıyla meslektaşlarının nakil talebinin karşılanmadığını öne süren Geylan, "Mazeret tayin hakkı keyfi bir durum değildir. Anayasa'nın aile bütünlüğüne vurgu yapan 41. maddesi ihlal edilmemelidir." ifadelerini kullandı.