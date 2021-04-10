Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan AYM tepkisi
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan AYM tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan AYM tepkisi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Anayasa Mahkemesi'nin sözleşmeli öğretmen istihdamının ve sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınavın Anayasa'ya aykırı olmadığına yönelik kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Anayasa Mahkemesi'nin sözleşmeli öğretmen istihdamının ve sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınavın Anayasa'ya aykırı olmadığına yönelik kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasındaki özlük ve mali haklar arasındaki farkı bilmediğini ya da hak ve hukuk ilkeleri dışında başka saiklerle oy birliğinde buluştuğunu ifade eden Genel Başkan Talip Geylan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli ve mülakatla öğretmen atamasının Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş. AYM'nin sayın üyeleri acaba hangi Anayasaya göre karar verdiler merak ediyorum. Çünkü bizim Anayasamızın 10. Maddesi eşitlik ilkesine vurgu yapar. AYM'nin sayın üyeleri, ya kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasındaki özlük ve mali haklar arasındaki farklılıkları bilmiyorlar ya da hak ve hukuk ilkeleri dışında başka saiklerle oy birliğinde buluştular." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 23:11:38. #1.15#
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