Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan üniversitelerde görevde yükselme açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan üniversitelerde görevde yükselme açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselme sınırlamasının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan üniversitelerde görevde yükselme açıklaması
31.05.2020 08:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:09

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselme sınırlamasının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselme sınırlamasını kaldıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Öğretim Üyeliği kadrosundan Doçenlik kadrosuna; Doçentlik kadrosundan Profesörlük kadrosuna yükseltilmelerde oluşan teknik problemin çözüldüğünü belirten Genel Başkan Geylan, fakat üniversitelerimizde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışan akademik personelin kurum içi yükseltilmelerindeki teknik problemin halen devam ettiğini kaydetti. Türk Eğitim-Sen olarak taleplerinin üniversitelerde bütün kurum içi yükseltilmelerin kadro sınırlaması dışında tutulması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Geylan; "Bizim YÖK Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamından talebimiz, kurum içi yükseltilmelerin kadro sınırlamasından çıkarılması, bütün akademik atama ve yükseltilmelerin şeffaf, adil ve liyakat esaslı bir değerlendirme usulü ile yapılmasıdır" dedi.

Genel Başkan Geylan, açıklamasında şöyle devam etti;

"Türk Üniversite sisteminin gelişmesinin önünde engel olarak gördüğümüz 2020 yılını kapsayan Akademik Kadro sınırlaması ile ilgili olarak 26.02.2020 tarihinde "Üniversitelerde Atama ve Yükseltilmenin Sınırlandırılması Türk Biliminin Gelişmesini Olumsuz Etkilemektedir" başlıklı bir basın açıklaması yapmış ve bu durumun Türk bilim hayatını ve akademisyenlerimizin bilimsel üretim ve gelişimini olumsuz etkileyeceğini duyurmuştuk.

Daha sonraki süreçte YÖK nezdinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde üniversite içi yükseltmelerin bu sayılara dahil olmadığı belirtilmişti. Ancak kararname ile konulan kısıtlamaların yine aynı yöntem ile kaldırılmasının gerektiğini belirterek gerekli yasal adımları talep ettiğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu ifade etmiştik.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselmesinde kadro sınırlaması kaldırılmıştır. Buna göre Doktor Öğretim Üyeliği kadrosundan Doçentlik kadrosuna; Doçentlik kadrosundan Profesörlük kadrosuna yükseltilmelerde oluşan teknik problem çözülmüştür. Bu konuda gerekli çözümü üreten YÖK ve Cumhurbaşkanlığı makamına bu kısmi rahatlama için teşekkür ediyoruz. Fakat hala üniversitelerimizde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışan akademik personelin kurum için yükseltilmelerindeki teknik problem devam etmektedir. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; üniversitelerimizde bütün kurum içi yükseltilmeler kadro sınırlaması dışında tutulmasıdır.

Ülkemizin birçok üniversitesinde zaten devam eden akademik yükseltilmelerde keyfi olarak uygulanan rektör baskısı ve kadro kaynaklı mobing bu tarz genelgeler ile kendisine kılıf bulmaktadır. Bizim YÖK Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamından talebimiz, kurum içi yükseltilmelerin kadro sınırlamasından çıkarılması, bütün akademik atama ve yükseltilmelerin şeffaf, adil ve liyakat esaslı bir değerlendirme usulü ile yapılmasıdır. Ancak böylece çalışma barışını bozan, akademik üretimi sekteye uğratan, üniversite camiasını işine odaklanmaktan uzaklaştıran uygulamalar son bulacaktır.

Bu konuda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını tüm yetkili makamlardan talep ediyor. Sürecin takipçisi olacağımıza dair Türk akademisine ve kamuoyuna söz veriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdiler
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Haber
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Yeliz Yeşilmen Çağlar Çorumlu
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan üniversitelerde görevde yükselme açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 08:12:32. #1.14#
title