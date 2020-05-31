Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan üniversitelerde görevde yükselme açıklaması Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselme sınırlamasının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselme sınırlamasının kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselme sınırlamasını kaldıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Öğretim Üyeliği kadrosundan Doçenlik kadrosuna; Doçentlik kadrosundan Profesörlük kadrosuna yükseltilmelerde oluşan teknik problemin çözüldüğünü belirten Genel Başkan Geylan, fakat üniversitelerimizde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışan akademik personelin kurum içi yükseltilmelerindeki teknik problemin halen devam ettiğini kaydetti. Türk Eğitim-Sen olarak taleplerinin üniversitelerde bütün kurum içi yükseltilmelerin kadro sınırlaması dışında tutulması gerektiğini ifade eden Genel Başkan Geylan; "Bizim YÖK Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamından talebimiz, kurum içi yükseltilmelerin kadro sınırlamasından çıkarılması, bütün akademik atama ve yükseltilmelerin şeffaf, adil ve liyakat esaslı bir değerlendirme usulü ile yapılmasıdır" dedi.

Genel Başkan Geylan, açıklamasında şöyle devam etti;

"Türk Üniversite sisteminin gelişmesinin önünde engel olarak gördüğümüz 2020 yılını kapsayan Akademik Kadro sınırlaması ile ilgili olarak 26.02.2020 tarihinde "Üniversitelerde Atama ve Yükseltilmenin Sınırlandırılması Türk Biliminin Gelişmesini Olumsuz Etkilemektedir" başlıklı bir basın açıklaması yapmış ve bu durumun Türk bilim hayatını ve akademisyenlerimizin bilimsel üretim ve gelişimini olumsuz etkileyeceğini duyurmuştuk.

Daha sonraki süreçte YÖK nezdinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde üniversite içi yükseltmelerin bu sayılara dahil olmadığı belirtilmişti. Ancak kararname ile konulan kısıtlamaların yine aynı yöntem ile kaldırılmasının gerektiğini belirterek gerekli yasal adımları talep ettiğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu ifade etmiştik.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversite içinde öğretim üyelerinin görevde yükselmesinde kadro sınırlaması kaldırılmıştır. Buna göre Doktor Öğretim Üyeliği kadrosundan Doçentlik kadrosuna; Doçentlik kadrosundan Profesörlük kadrosuna yükseltilmelerde oluşan teknik problem çözülmüştür. Bu konuda gerekli çözümü üreten YÖK ve Cumhurbaşkanlığı makamına bu kısmi rahatlama için teşekkür ediyoruz. Fakat hala üniversitelerimizde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışan akademik personelin kurum için yükseltilmelerindeki teknik problem devam etmektedir. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; üniversitelerimizde bütün kurum içi yükseltilmeler kadro sınırlaması dışında tutulmasıdır.

Ülkemizin birçok üniversitesinde zaten devam eden akademik yükseltilmelerde keyfi olarak uygulanan rektör baskısı ve kadro kaynaklı mobing bu tarz genelgeler ile kendisine kılıf bulmaktadır. Bizim YÖK Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamından talebimiz, kurum içi yükseltilmelerin kadro sınırlamasından çıkarılması, bütün akademik atama ve yükseltilmelerin şeffaf, adil ve liyakat esaslı bir değerlendirme usulü ile yapılmasıdır. Ancak böylece çalışma barışını bozan, akademik üretimi sekteye uğratan, üniversite camiasını işine odaklanmaktan uzaklaştıran uygulamalar son bulacaktır.

Bu konuda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını tüm yetkili makamlardan talep ediyor. Sürecin takipçisi olacağımıza dair Türk akademisine ve kamuoyuna söz veriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA