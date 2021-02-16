Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, bu ay 60 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etti

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bu ay 60 bin atama yapılarak öğretmen ihtiyacının giderilmesini istediklerini belirtti.

Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Gara'da teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Geylan, "Bölücü hainlerin 13 canımızı kalleşçe katlettiği gün çıkıp 'Kahrolsun PKK' diyemeyenleri ve bölücü odakların propagandalarına hizmet edercesine paylaşımlar yapanları net görüyoruz. Devletimiz, terör örgütüne ve destekçilerine yönelik kararlılıkla mücadelesini sürdürmelidir." ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen olarak bu yıl içinde öğretmen ihtiyacını karşılayacak bir atamanın mutlaka hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirten Geylan, 500 binin üzerinde eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayının atama beklediğini bildirdi. Geylan, hükümetten bir an önce atama sayısı ve takvimi hakkında açıklama yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaretinde "atama sayılarının ve takviminin geciktiğini, genç meslektaşların müjde beklediğini" söylediğini aktaran Geylan, şöyle devam etti:

"Normalde yarıyıl tatilinde atama takviminin açıklanması gerekiyordu. Ancak şu ana kadar bir açıklama yapılmış değil. Eğitimdeki eksiklikler göz ardı edilemez. Başta öğretmen atamaları olmak üzere, eğitimin ihtiyaç duyduğu her alanda hükümetin tedbirleri hızlı şekilde hayata geçirmesi lazım. Öncelikli olarak 2021 Şubat ayında 60 bin öğretmen ataması yapılarak, bu ihtiyacın giderilmesini bir an önce bekliyoruz. Çünkü öğretmen atamaları tehir edilemez bir ihtiyaçtır."

Sendikanın geçen yıl yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de ücretli öğretmen sayısının 80 bin 583 olduğunu, 150 bine yakın norm kadro açığı ve ciddi sayıda öğretmen açığı bulunduğunu ifade eden Geylan, "Kamuoyunda oluşan 20-30 bin öğretmen atama sayısı asla kabul edilemez. Bu rakamlarla yapılacak atama sayısı sadece geçen yıl emekli olan öğretmenlerimizin yerini ancak doldurur. Hatta doldurmaz." değerlendirmesini yaptı.

Geylan, memur, idari personel, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları, kantin görevlisi, güvenlik görevlisine kadar tüm eğitim çalışanlarına öncelikli olarak Kovid-19 aşısı uygulanması gerektiğini belirterek, "Yüz yüze eğitime başlamayı hedefliyorsak aşı takvimini güncelleyerek, eğitim çalışanlarının aşılanmasını daha erken tarihe çekmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu