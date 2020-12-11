Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutladı
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutladı

11.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:05
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutladı

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Genel Başkanı Talip Geylan, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkanı Settar Mehbaliyev'e gönderdiği mektupla Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini kutladı.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Genel Başkanı Talip Geylan, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkanı Settar Mehbaliyev'e gönderdiği mektupla Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini kutladı.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Genel Başkanı Talip Geylan, Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgal ve zulmün sona ermesi ve Azerbaycan'ın zaferini ilan etmesi nedeniyle Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkanı Settar Mehbaliyev'e bir mektup gönderdi. Geylan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Settar Mehbaliyev, Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu Genel Başkanı. Azerbaycan'ın "Büyük Karabağ" zaferini yürekten tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın askeri ve diplomasi alanında elde ettiği bu başarı münasebetiyle, başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ali Başkumandan İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycan yönetimine, Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zafer, Azerbaycanlı soydaşlarımıza hayırlı olsun. Zafer Gününüz kutlu olsun. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal ettiği, 1 milyon soydaşımızın evlerini terk etmek zorunda kaldığı, Hocalı'da soydaşlarımızın toplu olarak vahşice katledildiği zulüm günlerden bugünlere ulaşmanın mutluluğu tarif edilemez. Uluslararası hukukun hiçe sayılarak, hiçbir gerekçe gösterilmeden Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ın çektiği acılar artık son bulmuştur. Dünyanın işgale karşı üç maymunu oynadığı, soydaşlarımızın çektiği çilelerin görmezden gelindiği, katliamların sineye çekildiği o zulüm dönemi, şükürler olsun ki artık son bulmuştur. Bu zafer, 30 yıl sonra yeniden büyük bir dirilişin adıdır. 2783 şehidimizin aziz hatırası önünde saygıyla ve minnetle eğiliyoruz. Böylesine cesaretli ve dirayetli harekatı başlatan ve nihayetinde zafere ulaştıran kahraman Azerbaycan ordusuyla gurur duyuyoruz. Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği olarak "Tek millet iki devlet" anlayışını şiar edindiğimizi ve bu anlayışa sonuna kadar tüm yüreğimizle bağlı olduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Türkiye bizim için nasıl asla ödün vermeyeceğimiz vatanımız ise Azerbaycan da canımızdır. Büyük Önder Atatürk'ün "Azerbaycan'ın elemi bizim elemimizdir, hoşbahtlığı bizim hoşbahtlığımızdır" sözleriyle geçmişten bugüne daha da kuvvetlenen bağlılığımız artmaktadır. Şimdi sıra işgalci Ermenistan'ın 30 yıldır mağdur ettiği tüm vatandaşlarımıza tazminat ödemesine gelmiştir. Ermenistan yönetimi artık bu sorumluluğu da üzerine alarak, geçmişte yaptığı hataları, barbarlıkları telafi etmekle mükelleftir. Bir diğer övüncümüzde Azerbaycan'ın "hakkı olanı" aldığı bugün, Türk askerinin de Azerbaycan topraklarında bu kutlu zaferi soydaşlarımızla paylaşmış olmasıdır. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz ki;

Karanfil, bugün artık ağlamıyor!

Bugün, Türk ordusu bir asır sonra tekrar Bakü'de!

Bugün, Enver Paşa'nın, Nuri Paşa'nın ruhunun şad olduğu gündür!

Bugün, tüm Türk Dünyasının zafer günüdür.

Bugün, Azerbaycan Türkiye birlikteliğiyle tarihe yeni bir istikametin tayin edildiği gündür.

Karabağ'ın tekrar özgürleşmesi için aziz kanlarıyla vatan toprağını sulamış olan şehitlerimize rahmet, yakınlarına ve Azerbaycanlı soydaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Selam ve hürmetlerimizle." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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