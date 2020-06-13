Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Ayasofya zemininde egemenlik restleşmesinin zamanı gelmiştir"
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Ayasofya zemininde egemenlik restleşmesinin zamanı gelmiştir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Tarih, yeniden Türk'e yüzünü dönüyor.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:
13.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:20

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Tarih, yeniden Türk'e yüzünü dönüyor. ve belki de artık; Ayasofya zemininde egemenlik restleşmesinin zamanı gelmiştir" dedi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkındaki tartışmaları değerlendirdi. Geylan, Ayasofya'nın bir inanç tartışması değil, bir egemenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, "İnanıyor ve ümit ediyorum ki, 1923'te piste giren cumhuriyet, her geçen zaman irtifa kazanarak yükselişine devam etmektedir. ve belki de artık; Ayasofya zemininde egemenlik restleşmesinin zamanı gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Genel Başkan Geylan, Ayasofya tartışmalarının, dini ya da aktüel siyasi polemiklerin dışında ve üstünde bir zeminde değerlendirmek gerektiğine vurgu yaparak, "Biliyoruz ki, İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya'nın cami yapılması Türk egemenliğinin sembolik göstergesi olmuştur. Bir önceki devletimizin güç kaybetmeye başlamasıyla birlikte küresel egemen güçlerin ülkemizin egemenliğine tasallutları değişik usul ve araçlarla kesintisiz süregelmiştir. Ayasofya tartışmalarının her zaman uluslararası zemine taşınması da bu hevesin bir yansımasıdır. Ülkemizin işgalden kurtarılması akabinde kurulan ve henüz yaralarını saramamış genç cumhuriyetimizin Ayasofya'yı müze olarak ilan etmesi, bir ara formül olarak egemenlik restleşmesini soğutmaya alması olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Geylan, 1923 yılında kurulan Cumhuriyetin irtifa kazanarak yükselişine devam edeceğini söyleyerek, "Tarih, yeniden Türk'e yüzünü dönüyor. ve belki de artık; Ayasofya zemininde egemenlik restleşmesinin zamanı gelmiştir. Sanırım, Ayasofya söz konusu olduğunda, Batı'nın şımarık çocuğu komşumuz Yunanistan'dan okyanus ötesinde konuşlanmış olan ABD'ye varıncaya dek küresel ittifak hareketleniyorsa, Ayasofya meselesini bir inanç tartışması olarak değil, bir egemenlik eşiği olarak görmek doğrusu olacaktır. Şüphe duymamalıyız ki, devlet aklı Ayasofya konusunu doğrudan bir milli egemenlik unsuru olarak ortaya koymakta ve küresel emperyalizme 'artık dur' deme vaktinin geldiğine inanmaktadır. Türk'ün bu topraklardaki egemenliğini asla hazmedememiş olan ve bu hazımsızlığını her fırsatta Ayasofya üzerinden kusan Batı'nın reflekslerini bu zaviyeden okumak sağlıklı olacaktır. İşte Ayasofya tartışmalarını bu gözle değerlendirdiğimizde, hepimizin siyasi, politik ya da dini tartışmaları bir yana bırakıp küresel emperyalizme 'Hadi oradan' diyebilmemiz milli bir sorumluluk olacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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