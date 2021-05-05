Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan anayasa değişikliğinin tam mutabakatla gerçekleştirilmesini istedi
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan anayasa değişikliğinin tam mutabakatla gerçekleştirilmesini istedi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan anayasa değişikliğinin tam mutabakatla gerçekleştirilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, yeni anayasanın hazırlanmasının herkes için milli bir görev olduğunu ifade etti.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, yeni anayasanın hazırlanmasının herkes için milli bir görev olduğunu ifade etti.

Yaptığı yazılı açıklamada, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Geylan, anayasa değişikliğinin her dönem siyasetin öncelikli konuları arasında yer aldığını, bu kapsamda 1982 Anayasası'nın 184 kez değişikliğe uğradığını aktardı.

Buna rağmen, toplumun her kesimini kapsayan anayasa ihtiyacının bir türlü karşılanamadığına dikkati çeken Geylan, "Ülkemizi 21. yüzyılın koşullarına hazırlayan, devletimizin kurucusu Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine taşıyan, Türk milletinin kültür zenginliğini yansıtan ve koruyan, temel hak ve hürriyetleri teminat altına alan ve özellikle milli mutabakatla vücut bulan bir anayasa hazırlanması artık herkes için milli bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümüyle yeni bir çağın miladına şahitlik edecek yeni anayasanın özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesi değerlerini büyük bir hassasiyetle muhafaza etmesi gerektiğini belirten Geylan, ayrıca yeni anayasada üniter devlet niteliğini ve milli kimliği tayin eden temel ilkelerin de ısrarla vurgulamasını arzuladıklarını aktardı.

Geylan, anayasa değişikliği konusunun, güncel politik tartışmaların üzerinde tutularak, tam bir uzlaşıyla gerçekleştirilmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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