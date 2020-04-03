Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "50\d ve ÖYP'li akademisyenler mağdur edilmesin" Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ÖYP ve 50/d kadrosunda çalışan akademik personelin korona virüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayacağını belirterek, "Buna müsaade edilmemelidir.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ÖYP ve 50/d kadrosunda çalışan akademik personelin korona virüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayacağını belirterek, "Buna müsaade edilmemelidir. Bu noktada yapılması gereken, üniversitelerin 50/d ve ÖYP kadrosunda bulunan araştırma görevlilerinin yasal görev sürelerinin sonuna 2019-2020 bahar döneminin eklenerek mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda tedbir alınmasıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yeni korona virüsten (Covid-19) dolayı akademik personelin tez çalışmalarının sekteye uğradığını ifade ederek, bu nedenle bahar dönemi sonu tezlerini enstitüye teslim etmesi gerekenlerin görev süreleri dolmuş olacağından dolayı sıkıntı yaşayacağına dikkat çekti. Bu durumda olan ve görev süreleri dolduğu için kurumları ile ilişikleri kesilecek olan ÖYP ve 50/d kadrosunda çalışan akademik personelin mağduriyet yaşayacağını bildiren Geylan, "Buna müsaade edilmemelidir. Bu noktada yapılması gereken, üniversitelerin 50/d ve ÖYP kadrosunda bulunan araştırma görevlilerinin yasal görev sürelerinin sonuna 2019-2020 bahar döneminin eklenerek mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda tedbir alınmasıdır" dedi.

Bu konudaki taleplerini içeren 02.04.2020 tarihli yazıyı YÖK'e gönderdiklerini belirten Geylan, "YÖK, yükseköğrenimde eğitim gören öğrencilerimizin mağdur olmamaları için kayıt dondurma dahil bir takım tedbirleri hayata geçirdi. Bu nedenle YÖK yetkililerine teşekkür ediyoruz. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç'ın 50/d ve ÖYP kadrosunda bulunan araştırma görevlileri ile ilgili de adım atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA