Türk Eğitim-Sen'den MEB'in unvan değişikliği sınav takviminin yayınlanması talebi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 6 Aralık 2020'de yapılması gereken ancak salgın koşullarıyla ertelenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı'nın güncellenen sınav tarihinin bir an önce yayınlanmasını istedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 6 Aralık 2020'de yapılması gereken ancak salgın koşullarıyla ertelenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı'nın güncellenen sınav tarihinin bir an önce yayınlanmasını istedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, unvan değişikliği sınavının en son 2015'te yapıldığı belirtilerek, Türk Eğitim-Sen'in, sınavın daha fazla zaman kaybedilmeden yapılması için MEB nezdinde girişimde bulunduğu ifade edildi.

"Bakanlığın bu çağrılara cevap verip sınavın 6 Aralık 2020'de yapılacağını duyurduğu", ancak sınavın salgın koşulları nedeniyle ertelendiği kaydedilen açıklamada, sendikanın bu süreçte bakanlığa yine yazı göndererek, sınav tarihi belirlenene kadar başvuru yapamayan ya da sınav başvuru şartlarını henüz sağlayan adaylara da başvuru hakkı tanınmasını istediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "birçok sınava dair güncellenmiş tarihlerin ilan edildiği bugünlerde MEB'in bir an önce bu sınava ilişkin takvimi yayınlayarak yeni süreci başlatması gerektiğini" belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin