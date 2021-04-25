Türk Eğitim-Sen'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "kısa tarihi boyunca dünyanın dört bir yanında dökülen masum kanlarının kirini elinde bulunduranların tarihi hezeyanlarının tarihi gerçekleri değiştiremeyeceğini" bildirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "kısa tarihi boyunca dünyanın dört bir yanında dökülen masum kanlarının kirini elinde bulunduranların tarihi hezeyanlarının tarihi gerçekleri değiştiremeyeceğini" bildirdi.

Geylan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi konusunda yazılı açıklama yaptı.

Bilinen tarih boyunca cihana hükmetmiş, onlarca devlet ve imparatorluk kurmuş, tarihin hiçbir döneminde soykırım ve sömürgeyle ismi anılmamış Türk milletine karşı kusulan iftiraların yok hükmünde olduğunu belirten Geylan, "Tertemiz tarihimizin şerefi bize, ekseriyetiyle müsebbibi olduğunuz zulüm tarihinin utancı da sadece size değil torunlarınıza dahi yeter." ifadelerini kullandı.

Geylan, Ermeni tehcirinin, isyan ve katliamlarla Türk milletini arkadan vuran hainlere karşı devletin aldığı "en mutedil tedbir" olduğunu kaydetti.

ABD'nin "Kızılderili katliamı" üzerine kurulmuş bir devlet olduğunu ifade eden Geylan, "Kısa tarihi boyunca dünyanın dört bir yanında dökülen masum kanlarının kirini elinde bulunduranların hezeyanları tarihi gerçekleri değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak