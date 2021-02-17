Türk Eğitim-Sen "2023'e Doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı" düzenledi

Türk Eğitim-Sen, UNESCO Milli Komisyonunun desteğiyle Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yılı anısına "2023'e Doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı" düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı çalıştayda, Bakanlık tarafından Türk Eğitim-Sen'in mesleki ve teknik eğitime yönelik tekliflerine ilişkin çalışma yapıldığını söyledi.

Okul isimlerinin güncellenmesine yönelik teklife değinen Numanoğlu, "Bakanlığın tüm okul türleriyle ilgili bir planlama gerektirdiği için okul isimleri konusunda çok mesafe alamadık ama diğer konularda mesafe aldık." diye konuştu.

Numanoğlu, çalıştayda yapılacak önermelerin yol gösterici olacağını belirterek, "2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren güncellenen mesleki ve teknik öğretim programları ile öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini güçlendirerek meslek alanlarında yeni teknolojilere uyumlarını artıracak içerik ve etkinliklerle zenginleştirme sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Mesleki ve teknik eğitimde 55 alan ve 203 dalda eğitim verildiğini bildiren Numanoğlu, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik 211 kurum ve kuruluşla yapılan 187 iş birliği protokolünün yürürlükte olduğunu kaydetti.

Numanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mesleki ve teknik eğitimin öneminin anlaşıldığına işaret ederek, "Bugüne kadar okullarımızda 8,5 milyon litre yüzey temizleyici, 2 milyon litre el dezenfektanı, 100 bin litreyi aşan kolonya, 150 milyon civarında cerrahi maske, 50 binin üzerinde N95 maskesi, 1,3 milyon yüz koruyucu siperlik, 1,2 milyon tulum veya önlük üretimi yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, UNESCO'nun çalıştaya logo desteği verdiğini bildirdi.

Mesleki ve teknik eğitimin konuşulduğu bu günlerde toplumun yararına olan nitelikli eğitimin merkeze alınması gerektiğini dile getiren Oğuz, Ahi Evran'ın ve Ahilik teşkilatının mesleki üretim, kalite ve nitelik boyutuyla dünyaya tanıtılması çağrısında bulundu.

Çalıştayda 4 ana başlık ele alınacak

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 15 Temmuz 1921'de yapılan 1. Maarif Kongresi'nin Cumhuriyet'in kuruluşuna gidilen yolda etkili bir çalışma olduğunu belirtti.

Sendikanın, Cumhuriyet'in 100. yılına ilerlerken 13-18 Temmuz 2021'de 2. Maarif Kongresi'ni düzenleyeceğini hatırlatan Geylan, bu kapsamda çalıştay, sempozyum, saha çalışması ve paneller yapıldığını bildirdi.

Mesleki eğitime yönelik alınan kararların hayata geçirilmesini isteyen Geylan, "Yerli ve milli ekonomi için milli ve yerli üretim lazım. Üretim için de nitelikli insan gücünün yetişmesi lazım. Bu da öncelikle iyi planlanmış mesleki ve teknik eğitimle yapılacak. Mesleki ve teknik eğitim meselesini aslında bir milli beka meselesi olarak görüyoruz. Herkesin bu meseleye böyle yaklaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geylan, çalıştay kapsamında komisyonlarda, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetim Sistemi", "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geleceği", "Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim Faaliyetleri" ve "Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Niteliği" konularının görüşüleceğini bildirdi.

Meslek lisesi algısının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Geylan, şunları kaydetti:

"Tematik liselerin açılmasını önerdik. Son 2-2,5 yıldır bu anlamda çalışmalar yapılıyor ama yeterli değil. Çok basit görülebilir ama okul isimlerinin güncellenmesini önerdik. Mesela ticaret lisesi değil, ekonomi lisesi, endüstri lisesi değil teknoloji lisesi diyelim. Basit gibi görünen bu ufak dokunuşların meslek lisesi algısına getireceği ehemmiyetin farkındayız. İnşallah bunlar karşılık bulacak."

Teknik Eğitim Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Özen, Ahilik teşkilatının belirli bir iş, ahlak ve hiyerarşik disiplin içinde topluma hizmeti ve çalışmayı ibadet olarak gören kişilerden oluştuğunu anlattı.

Ahiliğin bir eğitim ocağı olduğunu ve bu eğitimlerden isteyenlerin ücretsiz faydalanabildiğini aktaran Özen, "Ahilikteki eğitimin temel amacı dürüst, namuslu, üretken insanlar yetiştirmektir. Üretken olmak için de zanaat becerisinin olması gerekir. Aradan yaklaşık 8 asır geçmiş olmasına rağmen yine aradığımız insan tipi, rol model üreten insan modelidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin