Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu başvuruları başladı

Türk Eğitim Derneği'nin başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği Tam Eğitim Bursu'ndan faydalanmak isteyenlere yönelik sınav, 19 Şubat 2022'de düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TED Okullarının bulunduğu 40 il ve ilçede düzenlenecek olan Tam Eğitim Bursu Sınavı için başvuru süreci başladı.

28 Ocak tarihine kadar "https://connected.ted.org.tr/schoolarships" adresinden başvuruların yapılabileceği sınavda başarı gösteren maddi imkanları kısıtlı fakat akademik olarak başarılı yaklaşık 200 öğrenci ortaokuldan başlayarak Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim alacak.

Sınava başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2021-2022 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması, 2020-2021 öğretim yılına ait yıl sonu karnelerindeki başarı ortalamalarının 85 ve üzerinde olması, ekonomik koşulları itibarıyla maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve servis ücretleri, yemek ve giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları, Türk Eğitim Derneği'nin yatılı okullarında okutuluyor olması halinde pansiyon giderleri lise eğitiminin sonuna kadar karşılanacak.

Öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürebilecek. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece üniversitede de bursları devam edecek.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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