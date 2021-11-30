Türk Eğitim Derneği, Paylaşma Günü'nde eğitimde fırsat eşitliği çağrısı yaptı

Türk Eğitim Derneği (TED), tüm dünyada "GivingTuesday" olarak bilinen ve Paylaşma Günü'nde, "1000 Turna 1 Umut" kampanyasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi hedefine doğru tüm kurum ve şirketleri "Biz de Varız!" demeye çağırıyor.

TED'den yapılan açıklamaya göre, "24 saat içinde hayır kurumları için çevrim içi olarak en yüksek tutar" dünya rekoruna sahip olan uluslararası kampanya "#GivingTuesday"in Türkiye ayağı olarak bilinen ve bu yıl 30 Kasım Salı gününe denk gelen "#PaylaşmaGünü", hayırseverliği teşvik etmek, cömertliği kutlamak ve paylaşım kültürünü çoğaltmak amacıyla Türkiye'de bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

Türkiye'nin eğitim alanında hizmet veren en köklü sivil toplum kuruluşlarından TED, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunarak sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa etme vizyonuyla "1000 Turna 1 Umut Kampanyası" kapsamında "#PaylaşmaGünü"nde rekor tutarda bağış toplamayı hedefliyor.

"#PaylaşmaGünü"nde, "1000 Turna 1 Umut Kampanyası" kapsamında sanatçı ve heykeltıraşların eserlerinden satın alarak, TED Tam Destek Bursu hesabına bağış yaparak ya da Trendyol'dan satışa sunulan turna defterleri, origami setleri ve turna tişörtlerinden satın alarak TED'in çağrısına destek olunabiliyor.

Binlerce turna kuşu eğitimde fırsat eşitliği için kanatlanıyor

Kurulduğu ilk günden beri başarılı ancak imkanları kısıtlı çocukların eğitimini destekleyen ve Türk eğitim sistemine bilimsel katkılar sunma vizyonuyla çalışmalarını yürüten TED 1000 Turna 1 Umut Kampanyası'nı Canon, Doğkar Tekstil, Arkadaş Kitabevi ve eserleriyle destek veren gönüllü ressam ve heykeltıraşların desteğiyle yürütüyor.

Kampanya kapsamında pek çok platformda antik çağlardan beri uğur, bereket, mutluluk, vefa, sadakat ve sevginin sembolü haline gelmiş Turna kuşu origamileri yapılıyor ve bu yolla bağış toplanıyor. Katlanan her 1000 turna için "Tam Destek Burslu" bir öğrencinin eğitim masrafı karşılanıyor.

Tam Destek Bursu ile devlet okullarında okuyan başarılı lise öğrencileri, maddi desteğin yanı sıra akademik eğitimler ve sanatsal-sportif faaliyetlerle de destekleniyor. TED, üniversite sonuna kadar burs vermeye devam ettiği burslu öğrencilerinin gelişimini sürekli takip ediyor, onlara ihtiyaçlarına göre çeşitli destekler sağlamayı sürdürüyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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