Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü - Haberler
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Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Türk Eğitim Derneği'nin 94'üncü kuruluş yıldönümü

Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, TED'in 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

EDİRNE (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, TED'in 94'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Edirne'de eğitimin kalitesini arttırmak ve daha fazla çocuğa ulaşmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kente bir eğitim kurumu kazandırmanın heyecanını ilk günkü gibi yaşadıklarını vurgulayan İba, 94 yıllık TED meşalesini yakmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

İba, gençlerin nitelikli eğitimi ve Türkiye'nin geleceği için çalışmaya, üretmeye devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Nitelikli eğitim bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken ve bu yolda daha fazla çocuğa umut olmak için proje, burs ve çeşitli çalışmalar sürdürülecek. Verdiği burslarla fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Derneği, TED okulları ile Türkiye'nin her yerinde nitelikli eğitim sunmayı ve devlet okulu öğrencileri ile öğretmenlerinin ufkunu açacak projeler geliştirmeyi hedefliyor."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Türk Eğitim Derneği, Türkiye, Edirne, Güncel, Haber

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