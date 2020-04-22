Türk Eğitim Derneği'nden 23 Nisan'a özel 'Ben Bir Çocuğum' şarkısı Türk Eğitim Derneği'nden 23 Nisan'a özel 'Ben Bir Çocuğum' şarkısı Dünyayı etkisine alan korona virüs nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanacak.

Türk Eğitim Derneği'nden 23 Nisan'a özel 'Ben Bir Çocuğum' şarkısı

ANKARA - Dünyayı etkisine alan korona virüs nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan 92 yıllık Türk Eğitim Derneği de "Ben Bir Çocuğum" ismiyle özel bir şarkı hazırladı.

Bayram coşkusunun bu kez ekranlardan paylaşıldığı evlerde bilgisayar başında toplanan çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla hazırlıklarını yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan 92 yıllık Türk Eğitim Derneği de "Ben Bir Çocuğum" ismiyle özel bir şarkı hazırladı. Onlarca çocuk 23 Nisan'da haklarını hatırlatmak üzere büyüklere seslendi; "İşçi değilim öğrenmeliyim, icat çıkarayım benim meşalem bilim."

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bu bayram herkesin evde kalması gerektiğini ancak bu zorunluluğun 23 Nisan coşkusunu kutlamaya engel olamayacağını belirterek şunları ifade etti:

"Türk Eğitim Derneği olarak, adımızın başında gururla taşıdığımız Türk kelimesiyle 92 yıldır yolumuzdan taviz vermeden, bu ülkenin çocuklarına umut olmak için üretiyoruz.

Bugün okullarda, yollarda, statlarda değiliz belki ama ne şartta olursak olalım, günü kutlama coşkumuz baki. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, adaletli ve eşit eğitime olan inancı yüksek, çocuğun sanayide değil okulda, gelinlikle değil formayla, susturularak değil icat yapmasını destekleyerek ilerleyeceğine inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. O nedenle tam 100 yıl önce aldığımız gibi bugün de derin bir nefes alıyor ve Ulusal Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir diyoruz."

Kaynak: İHA