Türk Eğitim Derneği ile okullarda "Akreditasyon ve Danışmanlık" dönemi

15.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:10

Türk Eğitim Derneği(TED), nitelikli eğitim sisteminden faydalanmak isteyen okullara yönelik "Akreditasyon ve Danışmanlık" dönemi başlattı.



TED Akreditasyon ve Danışmanlık Tanıtım toplantısına TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Genel Müdürü Sevin Atabay ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Öte yandan Pehlivanoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akreditasyon ve danışmanlık ile hizmet almak isteyen okullara TED bünyesinde bilgi birikimi aktarımı sağlanacak. Özel okulların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği devlet okulları da bu hizmetten faydalanabilecek. Proje ile genç nesliler geleceğe hazırlanarak, maddi imkana sahip olmayan başarılı çocukların eğitimlerini desteklenerek donanımlı bir gelecek neslin yetişmesi planlanıyor.



Akreditasyon ve danışmanlık süreci aşamaları



Akreditasyon sürecinde, halen faaliyet göstermekte olan bir özel okul, gerekli şartları taşıması ve geçiş dönemini başarıyla tamamlaması halinde TED Okulu olarak faaliyetlerine devam edebilecek. Bir okulun akreditasyon sürecine kabul edilebilmesi için eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED Okulu olmaya uygun olması gerekiyor. Akreditasyon için kabul edilen okullar, en az iki, en çok üç yıl sürecek "geçiş dönemini" başarıyla tamamladıkları takdirde TED Okulu adını alıyor. Danışmanlık kapsamında ise mevcut özel okullar, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabiliyor. En az bir eğitim-öğretim yılı süren ve her yıl yenilenebilen bir uygulama olan kurumsal eğitim danışmanlığı kapsamında okullara insan kaynakları süreçleri, müfredat geliştirme ve yabancı dil eğitimi alanlarında bütünleşik bir danışmanlık içeriği sunuluyor.



"Genç nüfusu fırsat olarak görmek istiyorsak nitelikli bir nüfus yetiştirmemiz gerekir"



Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD) ile ilgili değerlendirme yapan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Ülkemizde eğitimde hala çocuklarımızın sınavlardan ne sonuç aldığı, kaç öğretmenimiz olduğu gibi konuları tartışıyoruz. Biliyorsunuz çok kısa bir süre önce eğitim sonuçları açıklandı. Bu sonuçlarda bizim birkaç basamak yukarıya çıkmak motivasyonumuzu artırdı. Çok büyük bir nüfusa sahip olan Çin büyük bir zıplama gösterdi. Demek ki eğitime verdiği önem aynı Güney Kore'nin eskiden yaşadığı gibi Çin'i de ileriye götürecek önemli motor güçlerinden oldu. Türk Eğitim Derneği'nde 92 yıllık bir sivil toplum örgütü olma bilinciyle Türkiye'nin her tarafında hem özel hem devlet okullarında danışmanlık ve akreditasyon sürecine başlama kararı aldık. Dünya'nın her tarafında K12'de akreditasyon süreçleri var. Ülkemizde hem milli hem uluslararası kuruluşlar tarafından akreditasyon kurumları var. Bunun Türkiye'de de oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun ilk adımını atıyoruz. Bir akreditasyon sürecini götürürken en uç köşedeki özel okulun ve bakanlığın arzu edeceği devlet okullarına da danışmanlık hizmeti aktarmak istiyoruz. Özel okullara verdiğimiz hizmetten bir bedel alacağız ama bu bedelle de devlet okullarına ücretsiz bir şekilde bu süreci götüreceğiz. Genç nüfusu bir fırsat olarak görmek istiyorsak bizden sonraki nesillerin bu emaneti düzgün bir şekilde sahiplenmesini istiyorsak nitelikli bir nüfus yetiştirmemiz gerekir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA