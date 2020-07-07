Türk Eğitim Derneği, Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı
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Türk Eğitim Derneği, Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı

Türk Eğitim Derneği, Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattıTÜRK Eğitim Derneği (TED), özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi kapsamında Yalova Güçlü Koleji'yle işbirliği yaptı.

07.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:42

Türk Eğitim Derneği, Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı

TÜRK Eğitim Derneği (TED), özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi kapsamında Yalova Güçlü Koleji'yle işbirliği yaptı.

Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı. Bu kapsamda Yalova'nın nitelikli eğitim kurumlarından Güçlü Koleji ile eğitim danışmanlığı işbirliği yapıldı. Gençliğin nitelikli eğitimini önceliğine alan iki kurum, Yalova'da dünya standartlarında bir eğitim için çalışacak. Bu kapsamda eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair düzenlenen basın toplantısına Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Yalova Güçlü Koleji Kurucusu Oktay Çolak'ın katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Oktay Çolak, hedeflerin, başarıya giden yolda kilometre taşları olduğunu belirterek, Biz de bu anlayıştan yola çıkarak vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde güçlü hedefler ortaya koyuyor ve bunlara varmak için gerekli her türlü yatırım ve girişimi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ile güç birliği yapan okulumuzun başlıca hedefleri, dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarını öğrencilerimize sunarak öğrencilerimizi birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek, öğrencilerimizin Atatürk ilke ve değerlerine bağlı evrensel değerlere açık bireyler olmasını sağlamak, her öğrencimizi akademik ve sosyal alanda başarılı yetiştirmek, yabancı dil eğitimi de dahil eğitimin her alanında lider bir eğitim kurumu olmak. Tabi ki hedefleriniz böyle olunca iş birliği yapacağınız kurumun da adının Türk Eğitim Derneği (TED) olması gerekiyor. dedi.

'TÜRK MAARİF CEMİYETİ'NE ÜLKENİN GELECEĞİ EMANET EDİLMİŞ'

Çolak'ın ardından açıklama yapan Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED'in kolej olmadığının altını çizdi. Türk Eğitim Kurumu'nun Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren büyük sorumluluk aldığını belirten Pehlivanoğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin her tarafında sadece 20 tane lisemiz var, misyoner okulun sayısı 500'ün üzerinde. Hem okuma yazma seferberliği hem bir sürü konudaki sıkıntılar içinde düşman kuvvetlerinin Polatlı'da top atışı yaptığı sırada bile Milli Eğitim Şurası'nın toplandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Aslında çok büyük sorumluluk yüklenmiş, o zamanki adıyla Türk Maarif Cemiyeti'ne bana göre ülkenin geleceği emanet edilmiş diye konuştu.

'ÇOK YAYILMA AMACIYLA TED-AD'I KURDUK'

Türk Eğitim Derneği ile Güçlü Koleji'nin işbirliği hakkında konuşan Selçuk Pehlivanoğlu, TED olarak okul açma süreçlerimiz çok zorlu bir süreçlerdir. Kurallarımız çok katıdır. Aslında birkaç sene öncesinde düşündük daha fazla yayılıp, daha fazla yere dokunmak gibi beklentimiz vardı. Mevcut okullarla bunu nasıl yaparız diye düşünüyorduk. Oktay Beylerle yaptığımız ilk görüşmenin sonunda bunu hızlandırdık ve Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık (TED-AD) sistemini ortaya koyduk. Yapılan işbirliğiyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte programlarımızı yaptık. Eğitim yönetimini biz yapacağız. Onların fikirlerine saygı duyuyoruz. Ama yönetimi eğitimci kadrolarımız Güçlü Koleji'ndeki arkadaşlarımızla birlikte yapacak. İlk başta 1 yıllık bir plan yaptık, daha sonra 3 yıllık bir plan daha çıkaracağız. Zaten Güçlü Koleji'miz Yalova'da tercih edilen bir okulumuz. Şimdi bütünsellik içerisinde daha iyi yapmaya gayret sarf edeceğiz dedi.

'NESİL KURTARMAYA ÖNCELİK VERMEK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'de esas olanın 'nesil' kurtarmak olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, Türkiye'de esas olanın 'Okul' olduğunu hala algılatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ülkedeki en büyük sorun seçim kurtarmakla nesil kurtarmak arasındaki farkı öğrenemememizdir. Bunu her yerde söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında da söylemiş biriyim. Nesil kurtarmaya öncelik verme mecburiyetindeyiz. Evlatlarımıza karşı sorumluluklarımızı biliyorsak, bu ülkenin güçlü bir ülke olmasını istiyorsak 21'inci yüzyılda, esas olan neslin kurtarılmasıdır. Ama nesil kurtarmak 20-25 yıllık planlamalar gerektiriyor, seçim kurtarmak da 4 yıllık mücadeleler gerektiriyor diye konuştu.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pehlivanoğlu, Bugün Türk Eğitim Derneği yeni açtığımız bir alanın ilk basın toplantısını yapıyoruz. Bu da Güçlü Koleji ile Türk Eğitim Derneği akreditasyon ve danışmanlık hizmetlerindeki işbirlikteliğidir. Bugün baktığınız zaman Yalova'nın plakasını adlandıran bir gün içerisinde Yalova'da Güçlü Koleji'ne Türk Eğitim Derneği eğitim danışmanlığı hizmetleri tanıtım toplantısındayız. Burada yapacağımız şey artık Güçlü Koleji'nin eğitim yönetimi, eğitim yönlendirmesi, eğitim danışmanlığı Türk Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilecektir şeklinde konuştu.

Türk Eğitim Derneği, Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi'ni başlattı

Kaynak: DHA

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