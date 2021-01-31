Türk Eğitim Derneği 93 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Eğitim Derneği 93 yaşında

31.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:04
Türk Eğitim Derneği 93 yaşında

Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, TED meşalesini Edirne'de yakmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını bildirdi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, TED meşalesini Edirne'de yakmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını bildirdi.

İba, TED'in 93. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne'ye önemli bir eğitim kurumu kazandırmanın heyecanını ilk günkü gibi yaşadıklarını ifade eden İba, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirmesiyle 31 Ocak 1928 tarihinde Cumhuriyet'in kurucuları tarafından 'Türk Maarif Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Eğitim Derneği'nin ülkenin eğitim alanında faaliyet gösteren, en köklü sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumluluğu 93 yıldır gururla taşıdığını belirtti.

Eğitimin, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğunu vurgulayan İba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda çıktığımız yolda TED Koleji ailesi olarak binlerce çocuğa burs sağlayarak hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. TED ailesinin bireyleri sahip olduğu imkanlardan fazlasını yeni nesillere vermek için kendini en iyi şekilde donatır. TED'li olmak, geleceği yaratmaktır. Verdiği burslarla fırsat eşitliğinin teminatı, doğal afet gibi olaylardan etkilenen çocukları okutmasıyla umut olan TED, bugün hem TED Okulları hem de devlet okulu öğrenci ve öğretmenlerinin ufkunu açacak projeler geliştirmeye devam ediyor. TED, başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Mehmet Topal Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Mart Ankara Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Eğitim Derneği 93 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:13:47. #1.14#
title