Türk Eğitim Derneği 93'üncü yaşını kutluyor
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Türk Eğitim Derneği 93'üncü yaşını kutluyor

31.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:00
Türk Eğitim Derneği 93'üncü yaşını kutluyor

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'i kuran kadroların yol gösterdiği Türk Eğitim Derneği, bugün 93'üncü yaşını kutluyor" dedi.

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'i kuran kadroların yol gösterdiği Türk Eğitim Derneği, bugün 93'üncü yaşını kutluyor" dedi.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eğitim Derneği'nin bugün 93'üncü yaşını kutladığını bildirdi. 1928 yılın da kurulan derneğin, yaşamını 3 temel ilke üzerinde sürdürdüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Maddi imkanı yetersiz çocukların nitelikli eğitime kavuşması, ülke genelinde dünyayla rekabet edebilecek okullar açmak ve eğitim politikalarının aksayan yönlerine işaret ederek çözümler üretmek. Tüm bunları yaparken de sivil toplum hassasiyeti, kamu yararı ve gelecek umudu ile yol alıyoruz. Tam da bu nedenle, 93 yıllık tecrübeyle ilerliyor ve diyoruz ki 'Gençlerimizin nitelikli eğitimi ve Türkiye'nin geleceği için çalışmaya, üretmeye ve söz söylemeye devam" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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