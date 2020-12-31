Türk Eczacıları Birliğinden "İlaç Fiyat Kararnamesi acil güncellenmeli" talebi Açıklaması

Türk Eczacıları Birliği (TEB), İlaç Fiyat Kararnamesi'nde bir an evvel düzenleme yapılması talebinde bulundu.???????

TEB'den yapılan yazıla açıklamada, eczanelerin yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığı belirtilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte eczanelerde yaşanan ekonomik daralmaların daha da arttığı ifade edildi.

Bu durumun sadece eczacılara özgü olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm sağlık çalışanları, tüm işçiler, işsizler, memurlar, farklı nedenlerle ekonomik darboğazda. Meslek örgütleri, sendikalar, dernekler, odalar; hepsi, Kovid-19 koşullarında haklı olarak ekonomik rahatlamanın sağlanması için bazı tedbirlerin alınmasını, teşvikler verilmesini, destek olunmasını talep etmekte.

Eczanelerimizin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması, eczacılarımızın ekonomik kaygılardan uzak, nitelikli ve kesintisiz ilaç-sağlık danışmanlığı hizmeti verebilmesi adına sağlanması gereken ölçütlerden birisi. Biz eczacıların durumu diğer meslek gruplarından bir miktar farklı. İlaç fiyatlarına zam yapıldıkça eczanelerimizin gelirleri eriyor. Eczanelerimizi ayakta tutan, çalışanlarımıza maaş vermemizi sağlayan, hastaya hizmet etmemizi mümkün hale getiren gelirlerimizi, eczanelerimizi kaybediyoruz. Ocak ayı, yine böyle bir zammın açıklandığı, dolayısıyla eczacı gelirlerinin biraz daha eridiği bir ay olacak gibi görünüyor."

"İlaç Fiyat Kararnamesi'nde bir an evvel düzenleme yapılmasını talep ediyoruz"

İçinde bulunulan koşulların farkında olunduğu vurgulanan açıklamada, "Eczanelerimizin korunmasını talep etmek; yalnızca eczacılarımızı değil kamunun, hastanın ve eczacının çıkarını aynı anda savunmaktır bizim için." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu görüşler yer aldı:

"Bu nedenle, ek gösterge talep eden hekimler gibi, ücret adaleti isteyen hemşireler, teşvik bekleyen küçük işletmeler, kredi kolaylığı isteyen vatandaş gibi, biz eczacılar da 2009 yılından bu yana yenilenmeyen İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesini talep ediyoruz.

Eczacılarımızın geliri, çok büyük oranda devlet tarafından belirlenen ilaç fiyatlarına ve karlılık oranlarına bağlı olarak seyreder. İlaç Fiyat Kararnamesi doğrultusunda ilaç fiyatları arttıkça eczacıların kar oranları düşer. Bir diğer deyişle, ilaç fiyatları diğer pek çok ürün gibi genel olarak artar, ancak bu esnada eczacı karlılığı düşer.

Ne istiyoruz? Bugüne dek gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza gerek Sağlık Bakanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza görüşlerimizi ve taleplerimizi ilettik. Bizler pazarlık yapmıyoruz, şu kadar zam yapın, demiyoruz. Eczanelerimizin finansal sürdürülebilirliğinin, dolayısıyla ayakta kalmalarının sağlanmasını istiyoruz; sağlık çalışanları olarak yaşadığımız bu sorunu aktarmayı bir görev biliyoruz, sorunun çözümü için de İlaç Fiyat Kararnamesi'nde bir an evvel düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan