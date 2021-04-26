Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı
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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çolak, yayınladığı mesajında, Kovid-19 salgınının eczacıların, sağlık çalışanlarının ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Salgınla mücadelede halk sağlığına katkı sunduklarını belirten Çolak, salgın döneminde 49 eczacı ile 19 eczane çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenleri minnet ve özlemle anan Çolak, şunları kaydetti:

"Bu vesilesiyle pandeminin başından bu yana, tüm eczacılarımıza ve eczane teknisyenlerimize düzenli tarama programları uygulanması, kişisel koruyucu ekipmanların periyodik olarak sağlanması ve Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması taleplerimizi yinelemek istiyorum. Çünkü iş gücünün ve halk sağlığının sürdürülebilir olması adına eczanelerimizin ayakta kalması, sağlıklı olması elzem."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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