Türk ebeveynlerin yüzde 43'ü çocuklarının "paylaşım bilgisinden" emin değil

Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırması, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 43'ünün çocuklarının hangi bilgilerini herkese açık olarak paylaştığından emin olmadığı sonucunu ortaya çıkardı.

Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırması, Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 43'ünün çocuklarının hangi bilgilerini herkese açık olarak paylaştığından emin olmadığı sonucunu ortaya çıkardı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırmasının sonuçlarında,en popüler sosyal ağlar kullanım oranına göre yüzde 83 Instagram, yüzde 73 Facebook, yüzde 56 YouTube ve yüzde 29 Twitter olarak sıralanıyor. Ebeveynler de bu değişimin hızına ayak uydurmaya söz konusu medyalara kaydolmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 63'ü çocuklarıyla sosyal medyada arkadaş oluyor ve hatta sosyal medyadan sohbet ediyor. yüzde 16'sı ise sosyal medya üzerinde sohbet etmeden arkadaşlığını sürdürüyor.

Ebeveynlerin yüzde 43'ü çocuklarının sosyal medya hesabında hangi bilgilerin herkese açık olduğundan emin değil. Bu nedenle çocukların hobilerini, yaşlarını, akrabalarının isimlerini, kesin coğrafi konumlarını, yaşadıkları evin fotoğraflarını ve buna benzer kişisel bilgileri paylaştıklarını bilmiyorlar.

Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, ebeveynlerini kendi çocuklarının sosyal medya kullanımının farkında olması gerektiğini belirterek, "Ebeveynler, çocuklarının çevrimiçiyken hangi bilgilere erişim izni verdiğinin farkında olmalıdır, çünkü bu veriler çocuklarına ve kendilerine zarar verebilir ve siber suçluların kimlik hırsızlığına yardımcı olabilir. Çocuklara kişisel bilgilerini saklamak için doğru yaklaşımı öğretmek, hangi bilgilerin kişiye özel olduğunu ve başkalarının bilmemesi gerektiğini anlatmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sidenko, alınacak önlemler hakkında şu tavsiyeleri paylaştı:

"Çocuğunuzla iletişim halinde olun ve bağ kurun. Her zaman sorularını yanıtlamaya hazır olduğunuzu gösterin. Onlara internet ahlakının temellerini, özel ve herkese açık bilgi arasındaki farkı öğretin.

Çocuğunuzla sosyal medyada arkadaş olun ve zaman zaman paylaştığı bilgileri kontrol edin. Ancak bunu yaparken çocuğun özel hayatına girmemeye çalışın. Çocuğunuzun dijital yaşamını başarılı ve daha üretken kılmak için Kaspersky Safe Kids gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kurun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu