"Türk Düşüncesinin Dinamikleri" kitabı raflardaki yerini aldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarınca "Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk Düşüncesinin Dinamikleri" kitabı yayımlandı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Asım Öz tarafından hazırlanan ve Kurtuluş Kayalı'nın sözlü sunumlarından oluşan eser, dönemin ruhunu ihmal etmeden birbirinden farklı entelektüelleri çözümleyici bir tarzda ele alıyor.

Eserde, ana hatlarıyla erken Cumhuriyet devrinden 1990'lara uzanan hatta yer alan düşünürler karşılaştırmalı şekilde sunuluyor.

Çalışmada üzerinde durulan isimler arasında Türk kültür, edebiyat, düşünce, sinema ve akademi tarihine katkıları bulunan Kemal Tahir, Şerif Mardin, Erol Güngör, Hilmi Ziya Ülken, İdris Küçükömer, Tarık Buğra, Niyazi Berkes, Doğan Avcıoğlu, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Lütfi Ömer Akad, Doğan Ergun, Yücel Çakmaklı ve Hüsamettin Arslan yer alıyor.

Karşılaştırmalı anlatımıyla okuyucunun ilgisini canlı tutan "Türk Düşüncesinin Dinamikleri" eseri, yakın dönem Türk entelektüel pratiği üzerine kafa yormaya davet ediyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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