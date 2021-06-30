Türk düşünce kuruluşu ORSAM, Sudan'da incelemelerde bulundu

Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) bölge uzmanları, Sudan'ın başkenti Hartum'da iş adamları, düşünce kuruluşları, akademisyenler, bazı bakanlıklar ve Türk sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) bölge uzmanları, Sudan'ın başkenti Hartum'da iş adamları, düşünce kuruluşları, akademisyenler, bazı bakanlıklar ve Türk sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Yardımcısı İsmail Numan Telci, ORSAM Ekonomi Çalışmaları Direktörü Recep Yorulmaz ve beraberindeki heyetle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekli yürütülen "Ortadoğu'da Sürdürülebilir Kalkınma" projesi kapsamında Sudan'a 4 günlük saha ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, bazı bakanlıklar, bazı akademisyenler, iş insanları ile bir araya gelen ORSAM uzmanları, Türkiye'nin Hartum Ticaret Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Anadolu Ajansı ofisini de ziyaret etti.

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA ortaklığında uyguladığımız 'Kuzey Afrika'da Sürdürülebilir Kalkınma Projesi' kapsamında saha çalışması için Sudan'da bulunmaktayız. Bu minvalde hazırlayacağımız rapor için bakanlıklar, üniversiteler, sağlık kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirdik." dedi.

"Hem akademisyenler hem uygulayıcılar hem kurumlarda hem de bölgeyi takip eden Türk iş insanları ve Türk kurumları ile de görüşerek ciddi bir izlenim sahibi olduk." diyen Uysal, Sudan'ın daha fazla özen gösterilmeyi hak ettiğini, Türkiye'nin burada nasıl daha etkili olabileceğine yönelik bir araştırma yaptıklarını belirtti.

Uysal, "400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Sudan'da yaptığımız temaslarda gördük ki Türkiye ve toplumuna ciddi bir muhabbet var. Bu muhabbet elbette ortak tarihi, siyasi ve kültürel değerlerimizden ve güçlü Türkiye'yi takdirden kaynaklanıyor. Ancak daha da önemlisi bugün hala bu tarihi bağların dinç bir şekilde toplumun zihin yapısında yaşıyor olmasıdır." diye konuştu.

Sudan'ın bugünkü durumunu değerlendiren ORSAM Başkanı Prof. Ahmet Uysal şunları söyledi:

"Sudan, Güney Sudan ayrılmadan önce Afrika'nın en geniş ülkesiydi, bölünmeden sonra bile en büyük ülkelerden biridir. Hem Kızıl Deniz üzerinde ticaret yolları ve Arap Yarımadası'yla bağlantısının yanında Afrika'ya açılan bir kapı olma özelliği de taşıyor. Ancak Sudan sokaklarını, mahallelerini ve pazarlarını gezdiğinizde bu zenginliğini toplumunun yaşam standartlarına ne yazık ki yansıtamamış durumda olduğunu görüyorsunuz. Bunun bir nedeni dış baskılar ve uzun iç savaşların ülkeyi zayıflatmasıdır. Kötü ekonomik şartlar gerekçesiyle 30 yıllık Beşir Yönetimi halk ayaklanması ile 2019'da düşmüştü. Ama halkla konuştuğunuzda son iki yıldır siyasi, ekonomik ve toplumsal kırılmalar açısından her şeyin çok daha kötüye gittiğini duyuyorsunuz."

Uysal, "İki ülkenin ortaklığı bölge istikrarına katkıda bulunacağı gibi mevcut haliyle bile Sudan'ın potansiyeli büyüktür ve iş birliği için çok alan bulunmaktadır. Tarımdan, sanayiye, madencilikten turizme ülkenin birçok kaynağı henüz çok bakirdir ve yatırıma ihtiyacı vardır. Türkiye'nin kalkınma tecrübesinden yararlanma konusunda ciddi bir potansiyel bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, günümüzde Sudan toplumuyla kurduğu ilişkilere değinen Uysal, "Türkiye, Realist-idealist, sert güç-yumuşak güç ayrımlarının ötesinde 'insan odaklı bir diplomasi' yaklaşımıyla Sudan gibi gönül coğrafyalarında sürdürülebilir kalkınmayı sağlama temelinde inşa etmektedir. Dolayısıyla tarihsel açıdan köklü olan mevcut ilişkiler önümüzdeki yıllarda da siyasi, ekonomik ve toplumsal temelde kartopu misali katlanarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ORSAM heyetinde Kuzey Afrika Araştırmacısı Kaan Devecioğlu ve Cevdet Yavuz Öztürk de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Awad