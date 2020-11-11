Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi Ankara'da anıldı

Uluslararası Tük Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY,) Ankara Üniversitesi ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde dünyaca ünlü Türk bilim insanı Farabi'ye ithafen "Doğumunun 1150. yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi" paneli düzenlendi.

Uluslararası Tük Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY,) Ankara Üniversitesi ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde dünyaca ünlü Türk bilim insanı Farabi'ye ithafen "Doğumunun 1150. yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi" paneli düzenlendi.

TÜRKSOY'dan edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın ev sahipliğinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kaseinov, Türk dünyasının görkemli şahsiyetlerini dünya genelinde tanıtma hedefini kendine şiar edinmiş TÜRKSOY'un, orta çağ bilim dünyasında bir yıldız gibi parlayan Farabi'yi anmak ve tanıtmak için çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Kaseinov, "Bu yıl, doğumunun 1150. yılı münasebetiyle teşkilatımızın faaliyetlerinin yer aldığı TÜRKSOY dergimizin bir sayısını Farabi'ye ithaf ettik ve Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının Farabi hakkındaki makalelerinin yer aldığı özel sayımızı yayımladık." dedi.

Kaseinov ayrıca, Farabi'nin en önemli eserlerinden Kitabül Musikal Kebir'in Türkçeye tercümesinin en kısa sürede yayımlanacağı müjdesini verdi.

"Farabi, Türk ve İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, erdemli devletin ahlaki normlarını tanımlayan bir düşünür olan Farabi'nin, bin yılı aşkın süre öncesinde yazdığı eserlerle halen anlaşılmaya ve anlatılmaya layık olduğunun altını çizdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı da Farabi'nin Türk dünyası için önemine değinerek, "Farabi, Türk ve İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri, hatta birincisi. İnsanlığın ikinci öğretmeni Ebu Nasır Al-Farabi'nin bilime olan aşkını gönüllerimizde yeniden alevlendirmeliyiz." dedi.

AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Kayapınar da Farabi'nin, ömrü boyunca üzerinde Orta Asya Türk geleneğini yansıtan elbiseleriyle her zaman ortak bir değer olarak Türk halklarının gururu olduğunu vurguladı.

Kayapınar, Türk İslam coğrafyasını birleştiren bir düşünür olan Farabi'nin adını, bundan sonra da genç nesillere anlatarak yaşatacaklarını kaydetti.

Açış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu girişinde, TÜRKSOY tarafından hazırlanan Farabi'nin özgeçmişinin yer aldığı hatıra plakasının açılışını yaptı.

TÜRKSOY tarafından Kazakistanlı ressam Zamira Zeren'e yaptırılan Farabi portresi de salondaki yerini aldı.

Açılışın ardından "Doğumunun 1150. yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi" başlıklı panel düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci