Türk dünyasının sesi Avrupa ve Balkanlar'da yankılanacak (1) - ANKARA

TUĞÇENUR YILMAZ - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu çatısı altında bir araya gelen Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç koristler, Avrasya'nın türkü ve şarkılarını Avrupa ve Balkanlar'da seslendirecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türk cumhuriyetlerinden TÜRKSOY Gençlik Korosu'na katılan genç müzisyenler, Türk dünyası eserlerini içeren repertuvarlarıyla dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği konserlere bu yıl Balkanlar ve Avrupa ile yenilerini ekleyecek.

TÜRKSOY Gençlik Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe, Sırbistan'ın Yeni Pazar, Karadağ'da Espressivo Müzik Festivali ve Budva Yaz Festivali ile Adriyatik'in incisi olarak anılan Dubrovnik ve Trogir'in yanı sıra Uluslararası Koro Müzikleri Federasyonu'nun davetiyle Portekiz'in Lizbon ve Cascais şehirlerinde düzenlenecek Dünya Koroları EXPO'su kapsamında ve Yunus Emre Enstitüsü'nün 10. Yıl kutlamaları çerçevesinde sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Portekiz'i kapsayan bir turneye çıkmaya hazırlanan koristler, turne öncesi verecekleri konserlerin heyecanını Ankara'da yaptıkları prova çalışmaları sırasında AA muhabirine anlattı.

Koronun şeflerinden Kazakistan Flarmoni Koro Şefi Gulmira Kuttybadamova, TÜRKSOY Gençlik Korosu olarak 5 yıldır konserler verdiklerini belirterek, "Her geçen yıl bizim için daha güzel oluyor. 5 yıl içinde TÜRKSOY Gençlik Korosu olarak büyük bir aile olduk." dedi.

Bu süreçte birçok gençle bir araya geldiklerini söyleyen Kuttybadamova, "10 farklı dilden şarkıların olduğu repertuvarımız var. 70'ten fazla besteyi seslendiriyoruz." diye konuştu.

Kuttybadamova, kendi yöresel müziklerini başka ülkelerde tanıtacak olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Ayrıca bu sene Aşık Veysel'in doğumunun 125. yılı kutlanıyor. Biz de bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kuttybadamova, TÜRKSOY yetkililerine ve kendilerini misafir eden Karayolları Genel Müdürlüğüne kendilerine sundukları katkılardan ötürü teşekkürlerini iletti.

"Farklı dillerde şarkılar söylemek heyecan verici"

Özbekistanlı Farogat Abdusalamova da TÜRKSOY korosuna ikinci kez katıldığını belirterek, "Bu korda Özbekistan devletini temsil ediyorum. Bu koroda yer almaktan dolayı çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Prova çalışmalarını Ankara'da gerçekleştirmekten de ayrıca memnun olduğunu anlatan Abdusalamova, "Önce Balkan turnesini yapacağız daha sonra Lizbon'da çok büyük bir festivale katılacağız." diye konuştu. Abdusalamova, turne için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bir diğer korist Kırgızistanlı Adil Kanybekov da TÜRKSOY korosunda ilk kez yer aldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Ankara'da çok güzel zaman geçirdiğini aktaran Kanybekov, "Farklı milletlerden, TÜRKSOY üyesi ülkelerden arkadaşlarla birlikte olmaktan çok memnun oldum. Farklı dillerde şarkılar söylemek de benim için çok heyecan verici." diye konuştu.

TÜRKSOY Gençlik Korosu

Türk dünyasının önde gelen konservatuvarlarından yetenekli genç ses sanatçılarının bir araya getirilmesiyle 2015'te kurulan ve aynı yıl Almanya'da düzenlenen Dünya Koro Olimpiyatlarında 3 farklı dalda ödül kazanan TÜRKSOY Gençlik Korosu'na bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye ve Tataristan'dan 35 genç sanatçı katılıyor.

Koro'da şef olarak Kazakistan'dan, Kazakistan Flarmoni Koro Şefi Gulmira Kuttybadamova, Türkiye'den ise Azerbaycan Halk Sanatçısı, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu Şefi Elnara Kerimova yer alıyor.

TÜRKSOY Gençlik Korosu, turne kapsamında, 18 Temmuz'da Filibe, 20 Temmuz'da Yeni Pazar, 22 Temmuz'da Budva, 24 Temmuz'da Çetince, 25 Temmuz'da Dubrovnik, 26 Temmuz'da Trogir, 28 Temmuz'da Lizbon, 29 ve 31 Temmuz'da ise Cascais'te konser verecek.

Kaynak: AA