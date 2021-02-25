Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan "Dünya Mirası Kentleri" listesine girdi

NUR Kazakistan'ın Türkistan şehri, Dünya Mirası Kentleri Örgütüne (OWHC) resmen üye oldu.

NUR Kazakistan'ın Türkistan şehri, Dünya Mirası Kentleri Örgütüne (OWHC) resmen üye oldu.

Türkistan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehrin 2 Nisan'da düzenlenecek 10. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Kentleri Konferansı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın güneyindeki ve Türk dünyasının manevi başkenti olarak tanınan Türkistan kentinin Dünya Mirası Kentleri Örgütüne resmen üye olduğu kaydedildi.

Şehrin söz konusu örgüte üye olmasıyla statüsünün yükseleceği vurgulanan açıklamada, "Gök rengi kubbesiyle tüm dünyayı fetheden Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, artık daha fazla turistin ilgi odağı olacak." ifadesi kullanıldı.

Dünya Mirası Kentleri Örgütü, UNESCO tarafından koruma altına alınmış mirasların idaresine ilişkin metotların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olunması amacıyla 1993'te Fas'ın Fes kentinde kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova