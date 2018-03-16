Türk Dünyasının Kültür Başkenti Kastamonu

Bakan Numan Kurtulmuş: "Bütün Kastamonulu hemşehrilerimizi, özellikle Türk dünyası kültür başkenti olmak bakımından birer kültür elçisi gibi hareket etmeye davet ediyorum. Hepinize büyük sorumluluklar düşüyor."

Bakan Kurtulmuş: "Büyük turizm pastasından Kastamonu'nun da payını alması gerekiyor. Bu yılki Türk dünyası kültür başkenti olma özelliğimizi kullanarak Kastamonu'ya daha fazla yerli ve yabancı turisti çekmek sizlerin elindedir. Gayretle, yıl boyunca etkinliklerimizi sürdürerek, Kastamonu'nun mutfağının, el sanatlarının güzelliklerini, doğal güzelliklerini en güzel şekilde tanıtmaya hazır olmanız lazım."

TÜRKSOY tarafından Türk dünyasının kültür başkenti seçilen Kastamonu Ankara'da tanıtılıyor. Ulusal ve uluslararası tanıtımlarına Bakanlığın da destek verdiği Kastamonu tüm renkleriyle Ankara'ya taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Kastamonu Belediyesinin himayesiyle Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Başkentte 14. Kastamonu Günleri' tanıtım etkinliği Bakan Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, Türk dünyası kültür başkenti unvanın Kastamonu'ya çok yakıştığını dile getirdi.

Kastamonu'nun yıl boyunca çok sayıda etkinlikle tanıtılacağını belirten Bakan Numan Kurtulmuş, ilin 2018 yılından sonra da dünyada tanıtılmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin çok değerli zenginliklere sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, "Coğrafyamızın her tarafında başka bir güzellik var. Doğal ve tarihi güzelliklerimiz, kültürel çeşitliliğimiz, turistik değerlerimiz var. Göbeklitepe'de Türkiye'de Ayasofya'da Türkiye'de, Taşköprü'nün güzellikleri de Türkiye'de Alanya'nın, Manavgat'ın, Side'nin güzellikleri de Türkiye'de. Böylesi doğal ve tarihi güzellikler bahşedilerek bize bırakılmış bir vatanın evladı olmaktan, bu milletin bir ferdi olmaktan dolayı şükrediyoruz." dedi.

HEPİNİZE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

Türkiye'nin bu güzellikleri ve değerlerini bir yumuşak güç unsuru olarak kullanacaklarını ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, ülkemizin daha iyi tanıtılmasını, uluslararası rekabeti daha iyi yapan bir ülke haline gelmesini temin edeceklerini kaydetti.

Türkiye'yi uluslararası bütün platformlarda var ve görünür kılmaya gayret ettiklerine işaret eden Bakan Numan Kurtulmuş, ülkemizin farklı yönlerini uluslararası alanda da tanıtmak üzere bütün güçleriyle gayret ettiklerini söyledi.

TÜRKSOY tarafından Kastamonu'nun Türk dünyası kültür başkenti olarak gösterilmesinin Kastamonu'nun ve Türkiye'nin daha iyi tanınması için bir vesile unsuru olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, sözlerine "Bütün Kastamonulu hemşehrilerimizi, özellikle Türk dünyası kültür başkenti olmak bakımından birer kültür elçisi gibi hareket etmeye davet ediyorum. Hepinize büyük sorumluluklar düşüyor." diye devam etti.

KASTAMONU TURİZM PASTASINDAN PAYINI ALMALI

Türkiye'nin geçtiğimiz 2017 yılında 3,5 milyon Alman turisti ağırladığını hatırlatan Bakan Numan Kurtulmuş, bu yıl 5 milyon Alman turistin ağırlanacağını söyledi. MITT Moskova Fuarı'nda gerçekleştirdikleri görüşmelerde edindikleri izlenimlerin ise, bu yıl 6 milyon Rus ziyaretçinin Türkiye'ye geleceğine işaret ettiğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, bu rakamların umut verici olduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, büyük turizm pastasından Kastamonu'nun da payını alması gerektiğini belirttiği konuşmasına şöyle devam etti:

"2017 yılındaki 32 milyon turist rakamını 2018'de 38 milyon seviyesine çıkartacağız ve Türkiye turizm sektöründe dünyanın en iyi rekabet eden ülkeleri arasına girecektir. Bu yılki Türk dünyası kültür başkenti olma özelliğimizi kullanarak, Kastamonu'ya daha fazla yerli ve yabancı turisti çekmek sizlerin elindedir. Gayretle, yıl boyunca etkinliklerimizi sürdürerek, Kastamonu'nun mutfağının, el sanatlarının güzelliklerini, doğal güzelliklerini en güzel şekilde tanıtmaya hazır olmanız lazım. Bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde gerçekten Anadolu'daki kültürümüzü en iyi yaşatan şehirlerimizden birisi olan Gazi şehrimiz, istiklal yolu üzerinden Türkiye'nin kurtuluşunda büyük emek sarf etmiş olan şehrimiz Kastamonu'nun daha iyi tanıtılmasına vesile olacağız. Hepinize bu tanıtım faaliyetlerinde üstün başarılar diliyorum."

GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Türkiye'nin her alanda önünü açarak, hızlı bir şekilde koşusuna devam edeceğini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye dünyanın dört bir tarafında gönülden bağlı olan, bizim için dua eden yüz milyonlarca kardeşimiz vardır. Bu coğrafyada varlığımızı güçlü kılmak ve gözünü dikmiş bize bakan yüz milyonlarca insana, onların yaralarına merhem olabilmek için çok güçlü olmak, çok iyi çalışmak zorundayız. Arakan'da sadece rabbimiz Allah dedikleri için kılıçtan geçirilen mazlum milletler gözünü dikmiş Türkiye'den imdat bekliyor. Somali'de, Sudan'da, Afrika'nın başka köşelerinde açlık, kıtlık ve terör belasıyla uğraşanlar gözünü dikmiş Türkiye'den destek bekliyor. Gözümüzün dibi Suriye'de, parça parça yapılmış bir coğrafyada hayatta kalma mücadelesi veren başta Doğu Guta'nın insanları olmak üzere milyonlarca masum insan gözünü dikmiş Türkiye'nin yardım elini bekliyor. Dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'nin değerinin bizim sandığımızdan çok daha değerli ve güçlü olduğunu ifade etmek isterim. Bunun için de her alanda güçlü olmak zorundayız."

Dünya ülkelerinin ekonomik olarak büyük sıkıntılar içerisinde bulunduğu bir ortamda Türkiye'nin 2017 yılında yüzde 2,7 büyüme ile OECD'de birinci olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, mültecilere yardımda GSMH bakımından dünyada birinci olunduğunu söyleyerek, "Bütün bunlar dirlik ve birlik içerisinde ortak hedeflere yönelerek, güçlü ve büyük bir Türkiye azmi ile hareket etmekten geçiyor. Oynanan oyunları bozacak ülke Türkiye'dir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha sonra standları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başkentte 14. Kastamonu Günleri 18 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.