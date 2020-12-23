Türk Dünyasının kahramanı İlham Aliyev 59 yaşında
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Türk Dünyasının kahramanı İlham Aliyev 59 yaşında

23.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:18
Türk Dünyasının kahramanı İlham Aliyev 59 yaşında

Anadolu Aydınlar Ocağı; 59 yaşına girerken Sayın İlham Aliyev'i "Türk dünyasının Yılın Kahraman Devlet Adamı" seçti.

Anadolu Aydınlar Ocağı; 59 yaşına girerken Sayın İlham Aliyev'i "Türk dünyasının Yılın Kahraman Devlet Adamı" seçti.

Aliyev 24 aralık 1961 tarihinde Bakü'de doğdu. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde yüksek tahsilini yaptığı gibi aynı enstitüde doktor öğretim görevlisi olarak bilimsel çalışmalarda bulundu. Hayat onu siyaset alanına yöneltti. 25 yıla yakın Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı ile sporun kazandırdığı yüksek karakter ve disiplin ile ülkesinde olduğu gibi dünyada da son derece saygın konuma yükseldi. Avrupa ve dünya siyasetine yön verenlerin arasında yerini aldı. Haydar Aliyev'in neft stratejisine işlerlik kazandırarak, Hazar ve Şahdeniz petrolünü Türkiye ve Avrupa'ya yönlendirerek, Azerbaycan petrolünün değerini ortaya koydu. Yeni Azerbaycan Partisindeki kararlı tutum ve çalışmaları ile Azerbaycan'ın dördüncü Cumhurbaşkanlığına getirildi. Azerbaycan'ı her yönü ile kalkındırarak, Kafkasların parlayan yıldızı haline getirdi. Türkiye ile ilişkilerinde iki ülkeyi ayrılmaz bir bütün yaptı. 30 yıldır Ermeni işgalinde olan Azerbaycan ve Türk dünyasının tarih kokan güzelim beldelerini, Karabağ'ı zulümden kurtararak, Ermenilere hak ettiği ve unutamayacakları bir ders verdi. Kahraman Azerbaycan ordusunu yüksek moral, milli ruh ve heyecanla zafere taşıdı.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek; "Anadolu Aydınlar Ocağı olarak 2018 yılında 'Dünyada Yılın Devlet Adamı' olarak seçtiğimiz Sayın İlham Aliyev'i 2020 yılında 59 yaşına girerken de 'Türk Dünyasının Yılın Kahraman Devlet Adamı' seçtik. 59. yaşın kutlu olsun. Allah sağlıklı başarılı uzun ömürler versin. Çok yaşa Türk Dünyasının Kahraman Devlet Adamı İlham Aliyev" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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