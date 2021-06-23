Türk dünyasının gençleri Türkistan'da buluştu
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Türk dünyasının gençleri Türkistan'da buluştu

Türk dünyasının gençleri Türkistan'da buluştu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde "Türk Dünyasının Altın Beşiği Türkistan" konulu uluslararası gençlik forumu düzenlendi.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde "Türk Dünyasının Altın Beşiği Türkistan" konulu uluslararası gençlik forumu düzenlendi.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen foruma Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'ın yanı sıra diğer Türk Cumhuriyetlerinden toplam 200 temsilci katıldı.

Forumun açılış oturumuna video konferans yöntemiyle katılan Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev, Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen temsilcilere Türkistan'ın tarihi öneminden bahsetti.

Aşimbayev, kadim kent Türkistan'ın Türk dünyasında birleştirici role sahip olduğuna işaret ederek, bu bağlamda özellikle gençler arasında karşılıklı iş birliğini güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Forum kapsamında, Türkistan'ın Türk dünyasının manevi ve kültür başkenti olarak tanıtılması doğrultusunda ortak gençlik kamplarının düzenlenmesi, gençlik kuruluşları arasında iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

Söz konusu forumda Türkiye'yi temsil eden Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Oktay Mahşer de Türkistan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Türk dünyası gençleri arasında birliğin sağlanması için kültür, eğitim ve sanat alanlarında iş birliği yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Üç gün süren forum çerçevesinde katılımcılara Türkistan'ın kutsal ve kültürel mekanları tanıtıldı ve bilimsel seminerler ile kitap sergileri düzenlendi.

Forum "Türk Dünyası Gençleri" parkının açılış töreni ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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