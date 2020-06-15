Türk Dünyası ve yerleşik yabancılar Türkiye'nin ilk kadın Köy Pazarı'nda Türkiye'nin ilk kadın köy pazarı olma özelliği taşıyan 'Antalya Köy Pazarı', Koronavirüs salgınını önleyici tedbirler kapsamında geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen Antalya Köy Pazarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kepez Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Kepez Belediyesi, protokol kapsamında Kepez ormanları içerisindeki Park Funtastic'de kurulan Antalya Köy Pazarı, Pazar günleri üreticiden tüketiciye doğal ürünlerin ulaştırılmasını sağlıyor. Ürünlerin üretimini sağlayan kadınlara destek amacıyla kurulan pazar, kadın üretici,girişimci ile tüketicileri tekrar bir araya getirdi. Kadın eli değen her ürün bu pazarda, yine kadınlar tarafından satışa sunuluyor. Antalya Köy Pazarı, Antalya ulaşımına oldukça yakın bir yer. Raylı sistem hattının son durağında.

Antalya Köy Pazarı'na katılan ülkelerin bayrakları kurulan stantlarda dalgalanıyor. Türk Dünyası ve yerleşik yabancıların katılımıyla Antalya Köy Pazarı'na renk kattı. Bu ülkeler kültürel objeleri, hediyelik eşya, kültür ürünleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtılıyor ve büyük ilgi görüyor.Antalya Köy Pazarı'ndaki en önemli noktanın, burada kadın eli değen ürünler satılıyor. Sadece kadın üretici ve satıcılardan oluşması bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Park Funtastic Etkinlik ve Proje koordinatörü Çiğdem Bal;" Bu güzel parkın içerisinde üretici kadınların doğrudan halka ulaştırabileceği bir pazar kuruldu. Kadın üreticilerimizin ürettiği ürünleri aracısız bir şekilde doğrudan pazarlayabilecekleri böyle bir satış ortamına ihtiyaçları vardı. Üreticilerimiz ile tüketicilerimizi bu şekilde buluşturduk. Bunun için tanıtım ve reklam kampanyasını bütün şehirde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler