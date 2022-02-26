Türk Dünyası Parlamenterler Birliği, Hocalı Katliamı'nı lanetledi

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı Nail Çelebi, Hocalı Katliamı'nı yapan, buna göz yuman, askeri ve lojistik açıdan destekleyen ülkeleri lanetlediğini bildirdi.

Çelebi, Hocalı Katliamı'nın 30. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türklerin, bu katliamın suçlularının hak ettiği cezaya çarptırılmasını 30 yıldır beklediğini belirtti.

Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 613 kişinin bir gecede vahşice katledilmesinin gerçek anlamda bir soykırım olduğunu ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Başta soykırımı yapan Ermeniler olmak üzere bu soykırıma göz yuman, askeri ve lojistik açıdan destekleyen ülkeleri TDPB adına lanetliyorum. Dünyayı, uluslararası toplumu, insan hakları savunucularını ve vicdanı olan herkesi çifte standartlara son vermeye ve Hocalı Katliamı'nı lanetlemeye davet ediyorum."

Azerbaycan topraklarının bir bölümünün halen işgal altında olduğunu belirten Çelebi, Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycan'ı asla yalnız bırakmayacağını bildirdi.