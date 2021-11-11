Türk Dünyası öğrencilerinden Sivrihisar'ın tarihi yerlerine ve Yunus Emre'ye ziyaret

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; ' Yunus Emre ve Türkçe Yılı' nedeniyle her hafta sonları Sivrihisar ve Yunus Emre köyüne farklı 60 genç, toplamda da 1000 gencin faydalanacağı gezi projesini sürdürüyor.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneğini de bu projeye dahil ettiler. Proje kapsamında; Eskişehir'de öğrenim gören Türk Dünyası öğrencilerini Sivrihisar'ın tarihi yerlerine ve Yunus Emre'ye ziyarete götürdüler. Eskişehir Gençlik ve Spor Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Şenol Cirit; Yunus Emre ve Sivrihisar'da ziyaret edilecek yerler hakkında gençlere otobüste bilgiler verdi.

2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması sebebiyle: Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve dernek yetkilileri; Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan 60 civarı Türk Dünyası öğrencileriyle birlikte Sivrihisar ve Yunus Emre gezisinde bir araya geldi. Türk Dünyasının bağlarını ve kardeşliğini pekiştirecek Sivrihisar'ın tarihi yerleri ve Yunus Emre'nin tanıtımının yapıldığı gezide; Türk Dünyası öğrencileri hayranlıklarını gizleyemedi. Düzenlenen gezide Türk Dünyası öğrencileri; Sivrihisar Zaim Ağa Konağı, Ermeni kilisesi, saat kulesi, Sivrihisar Kültür Evi, Tarihi Ulu Cami, Alemşah Kümbeti, Kilim Müzesi, Açık Hava Heykel Müzesi, temsili Nasrettin Hoca evi, rehber Koray Faydacı eşliğinde anlatımları yapılarak gezildi. Sivrihisar gezisini tamamlayan öğrenciler, daha sonra Bizim Yunus, Yunus Emre'nin kabrine hareket etti. Burada Cami görevlisinin rehberliği ve anlatımları eşliğinde; Yunus Emre'nin hayatı, şiirleri ve Yunus Emre'nin önemi hakkında bilgiler verildi. Yunus Emre'nin makamında dualar edildi.

Kızıl Elma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Dünyası öğrencilerimiz, ziyaretten çok memnun kaldılar. Yunus Emre'nin sevgi felsefesini kavramamız gerekir. Ayrıca böylesi önemli bir projeye, bizleri dahil eden Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi. Ziyaret sonunda; Türk Dünyası öğrencileri, "Bizler için düzenlenen tarihi ziyaretler, bizleri son derece memnun etti ve bilgi sahibi olduk" dediler. - ESKİŞEHİR