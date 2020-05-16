Türk dünyası müzelerine sanal tur düzenlenecek Türk dünyasının müzelerine Müzeler Haftası dolayısıyla sanal tur düzenlenecek.

Türk dünyasının müzelerine Müzeler Haftası dolayısıyla sanal tur düzenlenecek.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirecek sanal tur, "Uluslararası Müzeler Günü" kabul edilen mayıs ayının 18'inden başlayarak bir hafta devam edecek.

Tur programının açılışı 18 Mayıs'ta Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'nde yapılacak, 19 Mayıs'ta Kazakistan Ulusal Müzesi, 20 Mayıs'ta Kırgız Ulusal Sanat Müzesi, 21 Mayıs'ta Türkiye Troy Müzesi, 22 Mayıs'ta Özbekistan Devlet Tarih Müzesi ve 23 Mayıs'ta Macaristan Ulusal Müzesi ile devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde çocukları Türk dünyası müzeleriyle tanıştırmak ve gençlerin Türk ülkelerinin tarihini, kültürünü ve sanatını daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenecek sanal tur 24 Mayıs'ta resmi kapanış ile sona erecek.

Sanal tura, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezinin Facebook üzerinden oluşturduğu etkinlikten (https://www.facebook.com/events/2935726859882214/) ulaşılabilecek.

Kaynak: AA