Türk dünyası müzelerine sanal tur düzenlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk dünyası müzelerine sanal tur düzenlenecek

Türk dünyasının müzelerine Müzeler Haftası dolayısıyla sanal tur düzenlenecek.

Türk dünyası müzelerine sanal tur düzenlenecek
16.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:02

Türk dünyasının müzelerine Müzeler Haftası dolayısıyla sanal tur düzenlenecek.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirecek sanal tur, "Uluslararası Müzeler Günü" kabul edilen mayıs ayının 18'inden başlayarak bir hafta devam edecek.

Tur programının açılışı 18 Mayıs'ta Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'nde yapılacak, 19 Mayıs'ta Kazakistan Ulusal Müzesi, 20 Mayıs'ta Kırgız Ulusal Sanat Müzesi, 21 Mayıs'ta Türkiye Troy Müzesi, 22 Mayıs'ta Özbekistan Devlet Tarih Müzesi ve 23 Mayıs'ta Macaristan Ulusal Müzesi ile devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde çocukları Türk dünyası müzeleriyle tanıştırmak ve gençlerin Türk ülkelerinin tarihini, kültürünü ve sanatını daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenecek sanal tur 24 Mayıs'ta resmi kapanış ile sona erecek.

Sanal tura, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezinin Facebook üzerinden oluşturduğu etkinlikten (https://www.facebook.com/events/2935726859882214/) ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Avrupa İngiltere Gaziantep
Şu an buradasınız: Türk dünyası müzelerine sanal tur düzenlenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:58:34. #1.15#
title