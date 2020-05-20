'Türk Dünyası Müzeleri Haftası' başladı
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'Türk Dünyası Müzeleri Haftası' başladı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi'nin ortak işbirliği çerçevesinde düzenlenen 'Türk Dünyası Müzeleri Haftası' başladı.

'Türk Dünyası Müzeleri Haftası' başladı
20.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:04

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi'nin ortak işbirliği çerçevesinde düzenlenen 'Türk Dünyası Müzeleri Haftası' başladı.

Online platformda düzenlenen 'Türk Dünyası Müzeleri Haftası'nın açılış töreni yapıldı. Törene Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Vakfa üye ve gözlemci devletlerin Azerbaycan'daki Büyükelçileri, Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Gelişimi Merkezi Müdürü Firuza Sultanzade, projeye katılan Türkçe konuşan ülkelerin müze başkanları ve öğrenciler katıldı. Törende açılış konuşması yapan Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, bu projenin Türkçe konuşan ülkelerin ortak kültürünün tanınmasına ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesine değerli bir katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Bayramov, müzelerin okul eğitiminin gelişimindeki rolünü taktir ederek, Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden birçok öğrencinin bu projeye katıldığını kaydetti.

Öğrenciler birbirinden farklı müzeleri ziyaret edecek

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva konuşmasında, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Türk Dünyası Müzesi Haftası'nın, Türkçe konuşan ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin genişletilmesindeki önemini vurguladı. Efendiyeva, bu proje sayesinde öğrencilerin birbirinden farklı müzelere ziyaret ederek Türk Dünyası kültürü ve sanatını daha yakından öğreneceklerini söyledi.

Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Serjan Abdykarimov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçisi Bahrom Ashrafkhanov ve Macaristan'ın Bakü Büyükelçisi Viktor Szederkenyi, bu projenin Türkçe konuşan ülkeler arasındaki birleştirici rolünü vurguladı ve ülkelerinin kültürü ve sanatı hakkında kısa bilgiler verdi.

Resmi bölümden sonra öğrenciler Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'ne sanal yolculuk yaparak sergilenen sanat yapıtlarını inceledi.

24 Mayıs'a kadar haftanın her günü Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'na üye ve gözlemci ülkelerin müzelerine çocuklar ve gençler için sanal gezilerin düzenlenmesi planlanıyor. 20 Mayıs'ta Kırgızistan Ulusal Sanat Müzesi, 21 Mayıs'ta Türkiye Troya Müzesi, 22 Mayıs'ta Özbekistan Devlet Tarihi Müzesi ve 23-24 Mayıs'ta Macaristan Ulusal Müzesi ile devam edecek ve 24 Mayıs'ta çocuklar için Müze Haftası sona erecek.

Proje sayesinde, korona virüs salgını nedeniyle evde kalan çocuklar, Türk dünyası müzeleriyle tanışma ve Türk ülkelerinin tarihini, kültürünü ve sanatını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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